Fora do BBB 26, Marciele revela mágoa de Juliano Floss: "Aquilo me doeu" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Marciele, a última eliminada do BBB 26, não esconde sua mágoa de Juliano Floss. No confinamento, o dançarino a chamou de "talarica", por se envolver com o Jonas após a saída de Maxiane da casa.

"Eu acho que ele não é uma pessoa que tem espaço para criticar, principalmente uma mulher. Aquilo me doeu, não pelo que ele falou, mas vindo dele. Não vou nem dizer homem, de um menino que está lá tentando viver, tentando se encaixar, tentando viver pendurado nos outros", disparou em entrevista à Quem.

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"Cada um com o seu jogo. Não foi nem o que ele falou, mas vindo de um homem. Aqui fora a gente já tenta se podar de todas as formas, mas ali dentro eu estava vivendo o que eu queria viver. Beijando quem eu queria beijar, a hora que eu bem entendesse", explicou.

"Então, acho que foi mais esse julgamento vindo de um homem do que o que ele falou. Deixei muito claro que não foi uma palavra que me doeu, porque eu não me via nesse espaço. Mas vindo de um homem me criticando A gente já sofre muito aqui fora: ‘com quem você está ficando, com isso, com aquilo’. Ali no BBB, não era um espaço para isso ser levado em conta, a quantidade de pessoas que você beijou. Até por que não fui só eu que fiz isso", concluiu.