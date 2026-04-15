Chaves volta ao SBT, cresce em audiência e provoca queda da Band - (crédito: Observatorio da TV)





O seriado Chaves, criado por Roberto Gómez Bolaños (19292014), voltou à programação do SBT nesta segunda-feira (13), ocupando a faixa entre 12h53 e 13h54. A produção passa a integrar a grade diária da emissora após o encerramento do jornalístico Alô Você, que deixou de ser produzido na última sexta-feira (10).

Na prévia de audiência, Chaves registrou 2,6 pontos de média e 7,05% de share, exibindo o episódio Vamos todos a Acapulco!. O desempenho representa um crescimento de 9% em relação à média da faixa nas quatro segundas anteriores.

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No mesmo horário, a Globo marcou 9,72 pontos (queda de 1%), a Record anotou 5,82 pontos (alta de 8%) e a Band caiu para 2,04 pontos, perdendo 20% de público na comparação com semanas anteriores.

A TV Cultura (0,27), TV Aparecida (0,16) e Record News (0,10) vieram em seguida. Já as plataformas de streaming somaram 9,62 pontos, e os canais pagos, 1,64 pontos. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.