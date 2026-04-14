Os 15 anos da série que mudou a televisão e o streaming

Nesta sexta-feira (17/4), a série Game of Thrones completa 15 anos desde sua estreia na HBO. Para marcar a data, o canal lançou trailers e conteúdos especiais relembrando os principais momentos da produção, que se tornou uma das mais influentes da história da televisão.

Baseada na saga literária As Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin, a produção redefiniu a forma de fazer séries épicas, com alto investimento, grandes efeitos visuais e narrativas complexas. Ao longo de suas oito temporadas, exibidas entre 2011 e 2019, a série reuniu milhões de fãs e quebrou recordes de audiência e premiações.

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Produção milionária

Além de todo o enredo, a série ficou conhecida pelo alto custo. Conforme o tempo foi passando, o sucesso da série aumentando, e o orçamento cresceu gradativamente a cada temporada, principalmente por conta de batalhas grandiosas e do uso intenso de efeitos especiais, como os dragões. A primeira temporada contou investimento de cerca US$ 50–60 milhões, o que dá US$ 5–6 milhões por episódio. A 8ª temporada, cerca de US$ 90 milhões, somando aproximadamente US$ 15 milhões por episódio.

Dos livros para a TV

A obra de George começou a ser escrita em 1991 e foi planejada inicialmente como uma trilogia, mas se expandiu para uma saga extensa. Os livros lançados em 1996 usam capítulos narrados por diferentes personagens, o que dá múltiplos pontos de vista à história. Na adaptação para a TV, a narrativa foi simplificada para facilitar a produção, o que levou à redução de personagens e subtramas.

Algumas das alterações geraram debates entre fãs. Entre elas, o envelhecimento dos personagens. No material original, muitos protagonistas eram crianças ou pré-adolescentes, como Robb Stark que tinha apenas 14 anos quando se tornou um líder militar, e Daenerys Targaryen estava no início da adolescência quando foi vendida a Khal Drogo. Na série, foram retratados como mais velhos para adequar o conteúdo ao público da TV.

Uma das mudanças mais notáveis e polêmicas foi a omissão de Lady Stoneheart, a versão ressuscitada e vingativa de Catelyn Stark, que desempenha um papel crucial nos livros recentes. E, dita como a maior queda de qualidade, tem a simplificação da trama de regiões como Dorne, um núcleo de conspiração política que acabou se reduzindo em uma trama vingativa rapida.

Geopolítica: Casas de Westeros e os 7 reinos

A história se passa em Westeros, um continente dividido em grandes casas nobres que disputam poder e lealdade ao Trono de Ferro. Entre as principais famílias estão: Casa Stark, Casa Lannister, Casa Baratheon e a Casa Targaryen.

Além das quatros citadas, a série possuí outras 9 grandes linhagens como: Casa Tyrell, Casa Martell. Além, do extremo norte, onde uma Grande Muralha protege os reinos contra os Caminhantes Brancos, criaturas que ameaçam toda a humanidade.

Guerras e conflitos

A história é marcada por grandes guerras. A Rebelião de Robert derrubou a dinastia Targaryen e colocou Robert Baratheon no trono. Depois, a morte do rei deu início à Guerra dos Cinco Reis, quando diferentes líderes passaram a reivindicar o Trono de Ferro, mergulhando o reino no caos.

Impacto da série

Game of Thrones se tornou um fenômeno mundial, alcançando cerca de 44 milhões de espectadores por episódio em sua última temporada. A série também venceu 59 prêmios Emmy, o maior número já conquistado por uma produção dramática. Mesmo após seu fim, o universo continua vivo em derivados, como House of the Dragon, além de jogos e outras produções que expandem o mundo de Westeros

O maior legado: os fans

O advogado Bruno Arcoverde, de 31 anos, contou ao Correio que o que o manteve interessado ao longo da série foram as intrigas políticas e o desenvolvimento dos personagens dentro da narrativa. “A primeira impressão que tive foi a de imprevisibilidade, por conta das disputas políticas, era impossível saber o que esperar no episódio seguinte”.

Entre os personagens, o que mais o marcou foi Tywin Lannister. Apesar de ser visto como um dos “vilões” e não estar entre os favoritos do público, ele destaca que o personagem é um dos maiores estrategistas da trama. Um dos momentos mais impactantes para ele foi o Casamento Vermelho, articulado justamente por Tywin. “Esse evento mostra que uma boa estratégia e alianças políticas podem ser mais decisivas do que a habilidade individual de um líder”, comenta.

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O impacto da série também ultrapassou as telas. Bruno afirma que a produção despertou seu interesse pela leitura. “Fiquei tão envolvido com esse universo que comprei e li toda a coleção de Crônicas de Gelo e Fogo. Depois disso, passei a ler com mais frequência”.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

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