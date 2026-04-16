



Larissa Manoela, que recentemente concluiu suas atividades com Êta Mundo Melhor! (2025), agora acompanha o marido, André Luiz Frambach, que integra o elenco de Coração Acelerado, atual novela das sete da Globo.

Em entrevista à revista Quem, a atriz detalhou o atual momento de férias, e admitiu te estranhado quando entrou no modo férias com o fim da novela das seis, em março. "Estou vivendo esse momento do pós-novela, mas bate uma saudade daquela rotina, que é muito intensa. De repente, a gente acorda numa segunda-feira sem roteiro, de férias", disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Paralelo ao afastamento das telinhas, Larissa também está ensaiando no teatro com o marido uma comédia, cuja estreia ocorrerá em outubro, e marcará sua estreia nos palcos em prosa. "É a primeira vez que eu faço teatro de prosa, já que, até então, só tinha feito musicais. Então é um desafio maior ainda para mim, o que eu amo. Além disso, estamos coproduzindo o espetáculo", adiantou.

Diante da correria no meio profissional, Larissa Manoela assegurou que ela e André Luiz Frambach já se acostumaram a conciliar as agendas de trabalho. "Nossa vida de artista é assim, mas estamos muito felizes com os momentos que vivemos. Em casa, a gente acaba falando de trabalho e apoiando sempre um ao outro a estar feliz e a se encontrar no que realmente ama", contou.

O texto Larissa Manoela revela estranhamento com o marido durante férias e explica motivo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.