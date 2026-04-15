'Alguém Tem Que Saber': serie baseada em caso real estreia na Netflix

Alguém Tem Que Saber: série baseada em caso real estreia na Netflix com trama sobre desaparecimento - (crédito: Observatorio do Cinema)

Estreia na Netflix, nesta quarta-feira (15), a série Alguém Tem Que Saber, inspirada em fatos reais, que acompanha o desaparecimento de um jovem e os impactos do caso em uma investigação que atravessa anos sem respostas.

A série chilena chega ao catálogo como uma produção voltada ao drama investigativo, e acompanha diferentes perspectivas ligadas ao caso, enquanto expõe as dificuldades de avançar em meio a versões conflitantes e à falta de provas concretas.

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A trama de Alguém Tem Que Saber

A história parte do sumiço de um jovem após uma noite comum, evento que rapidamente ganha repercussão e levanta dúvidas sobre o que de fato aconteceu. A partir desse ponto, a narrativa acompanha a busca por respostas enquanto novas informações surgem de forma fragmentada.

A mãe do rapaz, vivida por Paulina García, assume a linha de frente na tentativa de entender o desaparecimento, e mantém a pressão sobre autoridades mesmo diante da ausência de avanços claros. Ao mesmo tempo, um investigador interpretado por Alfredo Castro segue analisando o caso, mesmo quando a investigação oficial perde força.

Outro ponto de vista é apresentado por um padre, papel de Gabriel Cañas, que surge como alguém que pode ter acesso a informações relevantes, enquanto o enredo indica a existência de segredos que atravessam diferentes esferas da sociedade.

Caso real inspira a narrativa da série

A produção é inspirada no caso de Jorge Matute Johns, jovem chileno que desapareceu no fim dos anos 1990 após sair de uma boate, e cujo desfecho demorou anos para ser esclarecido. A repercussão do caso marcou o país, principalmente pela dificuldade em obter respostas e pelas suspeitas de encobrimento.

Na adaptação, os nomes dos personagens são alterados, mas os elementos principais permanecem, incluindo o impacto do desaparecimento na família e as falhas ao longo do processo investigativo. A trama também aborda o papel de instituições e a forma como diferentes versões passam a circular ao longo do tempo.

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A narrativa se constrói a partir desses múltiplos pontos de vista, enquanto cada personagem lida com o caso de maneira distinta, e as informações reveladas contribuem para uma compreensão gradual dos acontecimentos.

As gravações aconteceram em cidades como Santiago e Concepción, locais que dialogam com o contexto da história original, e a produção foi desenvolvida pelo estúdio Fábula, responsável por projetos do cinema latino-americano.

Alguém Tem Que Saber já está disponível no catálogo da Netflix.

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