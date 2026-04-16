Titi Müller revela vício em brinquedos íntimos: "Caminho sem volta"





Titi Müller abriu o jogo sobre a vida íntima, e confessou ser adepta e extremamente satisfeita com o uso dos brinquedos eróticos para o próprio prazer entre quatro paredes.

Em entrevista ao Canal UOL, a apresentadora afirmou que compra produtos para dar de presente e disse que, nas viagens, costuma procurar vibradores e "coisinhas" para presentear amigos. "Muito! Eu dou de presente pra todo mundo. Toda vez que eu viajo, eu compro vibradorzinhos e coisinhas", disse.

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"É um caminho sem volta"

Titi Müller comentou, ainda, que o "sugador clitoriano" virou seu preferido e explicou que o brinquedo pode ser levado para a dinâmica do casal. "O que acontece muito e eu recomendo é trazer o brinquedinho junto do casal, né? Virar ele um player nesse jogo. Porque meio que dá uma viciada. O negócio do sugador é um caminho meio sem volta", detalhou.

Além disto, a apresentadora destacou quais são seus brinquedos eróticos favoritos: "Eu sou viciada. Eu tenho o amor da minha vida mesmo, que é o meu Satisfyer. Não uso mais o Rabbit, porque o Satisfyer Me patrocinem, Satisfyer, pelo tanto que eu falo de vocês", pontuou.

O texto Titi Müller revela vício em brinquedos íntimos: É um caminho sem volta foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.