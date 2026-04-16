Adriane Galisteu conta a verdade sobre ter começado a beber tardiamente: "Freio" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Adriane Galisteu, em entrevista para Maya Massafera nesta quarta-feira (15), revelou o real motivo de só começar a beber aos 37 anos: o pai dela era alcoólatra.

"Eu nunca cheguei nesse tipo de porre, assim, desse jeito. Nunca. Meu pai era alcoólatra. Quem teve um pai alcoólatra tem um freio para não chegar nesse ponto. Então eu demorei muito para beber", explicou.

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A apresentadora do reality A Fazenda ainda contou que quando confraternizava com amigos initmos, só servia água, suco e refrigerante.

"Até meus amigos ficavam bravos, iam lá jogar baralho comigo e falavam: ‘Não vai servir nada?’. E eu respondia: ‘Não. É refrigerante, suco, água, mas bebida alcoólica não'", contou.