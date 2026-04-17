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Globo esclarece presença de Tadeu Schmidt no BBB após morte do irmão

Tadeu Schmidt perdeu o irmão, Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17/4)

Tadeu e Oscar Schmidt - (crédito: Reprodução/Instagram)
Tadeu e Oscar Schmidt - (crédito: Reprodução/Instagram)

A emissora Globo esclareceu, no começo da noite desta sexta-feira (17/4), sobre a presença de Tadeu Schmidt no comando da apresentação do Big Brother Brasil. Segundo publicação da rede carioca, Tadeu seguirá a frente do BBB nesta sexta-feira (17), mesmo a morte do irmão, o astro do Basquete Oscar Schmidt.

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Segundo a Globo, o programa será uma homenagem de Tadeu ao irmão e deve ir ao ar às 22h25.

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Homenagem de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais para lamentar a morte do irmão. "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu Tadeu.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 17/04/2026 20:07
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