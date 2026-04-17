Globo esclarece presença de Tadeu Schmidt no BBB após morte do irmão

A emissora Globo esclareceu, no começo da noite desta sexta-feira (17/4), sobre a presença de Tadeu Schmidt no comando da apresentação do Big Brother Brasil. Segundo publicação da rede carioca, Tadeu seguirá a frente do BBB nesta sexta-feira (17), mesmo a morte do irmão, o astro do Basquete Oscar Schmidt.

Segundo a Globo, o programa será uma homenagem de Tadeu ao irmão e deve ir ao ar às 22h25.

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Homenagem de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt usou as redes sociais para lamentar a morte do irmão. "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu Tadeu.