Concerto gratuito homenageia pianista brasileiro na Casa Thomas Jefferson

Pianista Luiz de Moura Castro tem a obra reverenciada em concerto gratuito nesta sexta (17/4) - (crédito: Divulgação)

Oito pianistas do Brasil e dos Estados Unidos homenageiam Luiz de Moura Castro nesta sexta-feira (17/4), às 19h, na Casa Thomas Jefferson. Todos os instrumentistas foram alunos do músico brasileiro, que morreu em abril de 2025, aos 83 anos. O concerto gratuito faz parte do projeto Sextas Musicais, realizado desde 1987 em Brasília.

Além da mulher de Luiz, Bridget de Moura Castro, os pianistas Jonathan Moyer, Dib Franciss, Esther Chung, Cenira Schreiber, Benita Rose, José Carlos Vasconcellos e Fernando Vago vão tocar no reciatl, que conta ainda com Carlos Aleixo dos Reis na viola, Luciana Arraes no violino, e Ariadne Paixão na flauta.

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Reconhecido pela trajetória como músico de concertos e por atuar na formação de pianistas ao redor do mundo, Moura Castro construiu carreira internacional sólida. Ele se apresentou em orquestras em países como Rússia, França, Itália, Portugal, Suíça e Estados Unidos, onde também lecionou na University of Hartford.





Serviço





Sextas Musicais

Homenagem a Luiz de Moura Castro hoje (17/4), às 19h, na Casa Thomas Jefferson (SEP Sul 706/906). Entrada gratuita.