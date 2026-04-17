Musical sobre Oswaldo Montenegro abre 30 vagas para seleção de elenco

Estão abertas, até terça-feira (21/4), as inscrições para a seleção de elenco do novo musical de Oswaldo Montenegro, Vale encantado, que será montado em Brasília. A iniciativa é realizada pela Oficina dos Menestréis. As audições ocorrem na próxima quarta-feira (22/4) no Teatro Paulo Autran, no Sesc Taguatinga, das 18h30 às 21h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas neste link ou presencialmente no Teatro Sesc Taguatinga.
Serão disponibilizadas 30 vagas para participantes a partir de 16 anos, preenchidas após avaliação da equipe de produção. Os selecionados vão passar por oficinas entre o dia 6 de maio e a data de estreia do espetáculo, prevista para setembro. Os ensaios serão coordenados por Deto Montenegro, ator e irmão de Oswaldo, e Abaetê Queiroz, ator, diretor e dublador. O grupo já realizou o musical Raul Fora da Lei, encenado no Teatro da Caixa e no Sesc Gama.
O espetáculo pretende contar as aventuras dos personagens de maneira leve e divertida, por meio dos recursos da música, dos efeitos de luz e do diálogo. A Oficina dos Menestréis é uma companhia de teatro musical com repertório de mais de 20 peças e trajetória reconhecida pela formação de público e pela inclusão social.
Serviço:
