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Atriz francesa Nathalie Baye morre aos 77 anos

O presidente da França, Emmanuel Macron, prestou homenagem no X e destacou "uma atriz com a qual amamos, sonhamos e crescemos"

(FILES) In this file photo taken on May 22, 1980 Franco-Swiss film director Jean-Luc Godard (L) accompanied by French actress Nathalie Baye pose for the presentation of his film
(FILES) In this file photo taken on May 22, 1980 Franco-Swiss film director Jean-Luc Godard (L) accompanied by French actress Nathalie Baye pose for the presentation of his film "Sauve qui peut (la vie)" during the 33th Cannes International Film Festival in Cannes. Franco-Swiss filmmaker Jean-Luc Godard, died "peacefully" on September 13, 2022 at his home in the small town of Rolle in Switzerland, his family said in a statement. (Photo by Ralph GATTI / AFP) Caption - (crédito: RALPH GATTI)

A atriz francesa Nathalie Baye, vencedora de vários prêmios César, morreu aos 77 anos, vítima de uma doença degenerativa, informou sua família à AFP neste sábado (18). 

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Baye, figura de destaque do cinema francês, atuou em quase 80 filmes e ganhou o César de melhor atriz em quatro ocasiões, incluindo três anos consecutivos entre 1981 e 1983. 

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Ela morreu na sexta-feira (17) à noite em sua casa em Paris. Ela sofria demência por corpos de Lewy, doença neurodegenerativa que pode perturbar o estado de ânimo, os movimentos e provocar alucinações. 

O presidente da França, Emmanuel Macron, prestou homenagem no X e destacou "uma atriz com a qual amamos, sonhamos e crescemos".

A carreira da atriz registrou um ressurgimento tardio com papéis de grande destaque internacional, como o de mãe de Leonardo DiCaprio em "Prenda-me Se For Capaz" e o de uma aristocrata francesa em "Downton Abbey 2". 

Ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza em 1999 por "Uma relação Pornográfica".

Baye teve um relacionamento de cinco anos com o músico Johnny Hallyday, falecido em 2017, com quem teve uma filha, Laura Smet, que também é atriz. 

Nascida em 1948 na Normandia, Baye cresceu em uma família boêmia de pintores. Com dificuldades de dislexia, deixou a escola aos 14 anos e mudou-se para Mônaco para estudar dança. 

Ela ganhou prestígio na década de 1970, quando trabalhou com cineastas autorais como François Truffaut, Maurice Pialat e Claude Sautet, e posteriormente nos anos 1980 com Jean-Luc Godard.

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Por AFP
postado em 18/04/2026 10:43 / atualizado em 18/04/2026 10:43
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