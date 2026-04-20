Walcyr Carrasco expõe desafios para escrever novela após acidente





Walcyr Carrasco, autor de Quem Ama Cuida, próxima novela das nove, assinada em parceria com Claudia Souto, abriu o jogo sobre seu atual quadro de saúde, em recuperação após ter sofrido um acidente de moto.

Em entrevista ao jornal O Globo, o autor assegurou estar em bom estado de saúde e faz questão de não se limitar por questões relacionadas ao envelhecimento, como também incluiu uma espécie de homenagem a seus fisioterapeutas na trama.

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"Sacrifício"

"A gente vê os enfermeiros e os fisioterapeutas paramentados no hospital e não imagina a vida humilde que eles têm. São batalhadores, passam por muitas dificuldades e não são valorizados. É uma vocação que exige sacrifício e paciência", declarou Walcyr Carrasco. O autor contou, ainda, que realiza sessões de fisioterapia frequentemente.

"Até que sou um paciente bonzinho, sabe? Mas a gente ouve histórias terríveis, de pacientes que brigam com os fisioterapeutas, que são agressivos", disse. Para o autor de Quem Ama Cuida, a coautoria de Claudia Souto é um dos pontos mais importantes para o processo criativo da trama: "É a primeira vez que faço isso, mas é com uma pessoa com quem já tinha uma relação de trabalho profunda. Ela respeita muito as minhas ideias", pontuou.

O texto Walcyr Carrasco expõe desafios da recuperação para escrever nova novela após acidente: Sacrifício foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.