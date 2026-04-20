Tadeu Schmidt quebra protocolo e fala sobre Oscar ao consolar Ana Paula

A edição do BBB26 deste domingo (19/4) emocionou participantes e espectadores após anúncio da morte de Gerardo Renault, pai da participante Ana Paula Renault, aos 96 anos. A sister foi informada pela produção do programa momentos antes do último paredão da temporada, que eliminou o participante Leandro Boneco.
No papo com os novos finalistas, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo e falou sobre a perda do irmão, a lenda do basquete Oscar Schmidt, na sexta-feira (18/4). "Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo", iniciou o jornalista.
"Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", conta. A notícia provocou surpresa e comoção nos finalistas. "Meu deus, Tadeu, que roteirista é essa? Como é que você está aí trabalhando, também?", disse Ana Paula.
Em seguida, o apresentador falou sobre a relação com Oscar e falou que Gerardo estaria orgulhoso da filha. "Eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele", afirmou.
O luto de Tadeu e Ana Paula ocorre na reta final do programa. Na terça-feira (21/4), Juliano Floss, Tia Milena e Ana Paula disputam a grande final.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Ana Paula Renault é informada da morte do pai e chora após o paredão
- Diversão e Arte Roberto Carlos completa 85 com show ‘em casa’, turnê nos EUA e São João
- Diversão e Arte Euphoria: as tragédias da vida real que marcaram os atores da série
- Diversão e Arte Dragon Ball: novo anime pode consertar maior problema do Super Saiyajin 4
- Diversão e Arte Série derivada de Stranger Things será lançada nesta quinta-feira
- Diversão e Arte Atriz francesa Nathalie Baye morre aos 77 anos