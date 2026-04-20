Tadeu Schmidt quebra protocolo e fala sobre Oscar ao consolar Ana Paula

Apresentador dividiu o luto com os participantes após morte de Gerardo Renault, pai da sister, neste domingo

Tadeu Schmidt quebra protocolo e fala sobre Oscar ao consolar Ana Paula - (crédito: Reprodução/Globo)

A edição do BBB26 deste domingo (19/4) emocionou participantes e espectadores após anúncio da morte de Gerardo Renault, pai da participante Ana Paula Renault, aos 96 anos. A sister foi informada pela produção do programa momentos antes do último paredão da temporada, que eliminou o participante Leandro Boneco.

No papo com os novos finalistas, o apresentador Tadeu Schmidt quebrou o protocolo e falou sobre a perda do irmão, a lenda do basquete Oscar Schmidt, na sexta-feira (18/4). "Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo", iniciou o jornalista.

"Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", conta. A notícia provocou surpresa e comoção nos finalistas. "Meu deus, Tadeu, que roteirista é essa? Como é que você está aí trabalhando, também?", disse Ana Paula.

Em seguida, o apresentador falou sobre a relação com Oscar e falou que Gerardo estaria orgulhoso da filha. "Eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você, como eu sei que meu irmão diria para mim: 'Não se atreva a ir embora', porque era essa a minha relação com ele", afirmou.

O luto de Tadeu e Ana Paula ocorre na reta final do programa. Na terça-feira (21/4), Juliano Floss, Tia Milena e Ana Paula disputam a grande final.

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 20/04/2026 00:44
