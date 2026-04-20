The Legend of Zelda: Visual de Link no filme vaza e revela mudanças

O visual também traz influências deTwilight Princess - (crédito: Observatorio do Cinema)

O visual de Link no filme live-action de The Legend of Zelda pode ter sido revelado antes da hora. Fotos publicadas e apagadas pelo diretor de fotografia Gyula Pados acabaram circulando nas redes e mostram detalhes do figurino do personagem.

Nas imagens, Link (Benjamin Evan Ainsworth) aparece com elementos clássicos como a túnica verde, o escudo Hylian e a Master Sword. O visual também traz influências de jogos como Twilight Princess, com tons mais escuros e acessórios no braço.

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O que chamou atenção foi a presença de uma capa, item pouco comum no traje tradicional do herói. A escolha lembra conceitos antigos de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, indicando possível inspiração em materiais de arquivo da Nintendo.

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Os detalhes do enredo e do elenco ainda não foram revelados, mas os games giram em torno de Link, que parte para derrotar as forças do mal (geralmente comandadas por Ganon) e resgatar Zelda, a princesa de Hyrule.

Bo Bragason viverá a Princesa Zelda, enquanto Benjamin Evan Ainsworth fará Link.

A direção do filme live-action está a cargo de Wes Ball, responsável pelos filmes da saga Maze Ranner e também por Planeta dos Macacos: O Reinado.

O longa é co-produzido por Avi Arad, cujos créditos incluem todos os filmes em live-action do Homem-Aranha e os filmes animados do Aranhaverso.

O último lançamento da franquia principal de Zelda é Tears of the Kingdom, de 2023, que vendeu mais de 10 milhões de cópias em seus primeiros três dias.

The Legend of Zelda estreia nos cinemas em maio de 2027.

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