Dragon Ball: Novo anime pode consertar maior problema do Super Saiyajin 4 - (crédito: Observatorio do Cinema)

Poucas franquias sobrevivem por décadas sem tropeçar e Dragon Ball Super sabe bem disso. Mesmo sendo responsável por reacender o hype global de Dragon Ball, o anime também deixou cicatrizes difíceis de ignorar.

Agora, com Dragon Ball Super: Beerus surgindo como uma espécie de revisão histórica do começo do anime, o sentimento é mútuo: Super Saiyajin 4, a forma mais querida e, ao mesmo tempo, mais bagunçada da franquia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um retorno necessário

Quando Dragon Ball Super estreou, foi um choque positivo. Ninguém esperava uma continuação direta de Dragon Ball Z tantos anos depois, e ainda assim, ela conseguiu expandir o universo de forma absurda. Deuses, multiverso, torneios cósmicos, parecia tudo no lugar certo.

O problema é que a execução inicial não acompanhou a ambição. A animação dos primeiros episódios virou meme, especialmente no arco de Beerus. Rostos deformados, movimentos travados, era difícil acreditar que aquilo vinha de uma das maiores franquias da história.

Com o tempo, o anime evoluiu, principalmente no Torneio do Poder, mas o estrago já estava feito. E é justamente aí que entra essa nova versão: não só como remasterização, mas como oportunidade de reescrever pequenas (e grandes) decisões.

Super Saiyajin 4 pode fazer sentido agora

Poucas transformações são tão icônicas quanto o Super Saiyajin 4. Introduzido em Dragon Ball GT, ele tem aquele visual selvagem, quase primal, que foge completamente do padrão cabelo espetado + aura brilhante.

Mesmo em um anime cheia de controvérsias como GT, essa forma virou unanimidade. A fusão em Gogeta SSJ4, por exemplo, é até hoje um dos momentos mais celebrados pelos fãs. Só que, tem um detalhe incômodo: ela nunca foi canônica por muito tempo.

Isso mudou com Dragon Ball Daima, que trouxe o conceito de volta, com algumas alterações visuais e uma pegada ainda mais próxima da origem dos Saiyajins. De repente, o que era extra passou a fazer parte da linha oficial da história. E aí nasceu o problema.

O buraco na história que ninguém consegue ignorar

Se Dragon Ball Daima realmente se encaixa entre o final de Dragon Ball Z e o começo de Dragon Ball Super, então existe uma pergunta que não quer calar: por que Goku não usou o Super Saiyajin 4 contra Beerus?

Na teoria, era a forma mais poderosa que ele tinha naquele momento. Mas, na prática, o anime ignorou completamente essa possibilidade e apostou no Super Saiyajin 3, uma transformação famosa por consumir energia de forma absurda.

E isso quebra a lógica. Não é sobre vencer o Beerus (ninguém esperava isso), mas sobre coerência. Se existe uma forma mais forte disponível, por que simplesmente fingir que ela não existe?

Beerus pode corrigir o passado

É aqui que Dragon Ball Super: Beerus ganha um peso muito maior do que parece. Sim, a proposta principal é melhorar a animação do arco inicial, mas o timing abre espaço para algo muito mais interessante: ajustes narrativos.

Imagina a cena clássica do Goku enfrentando Beerus, só que, dessa vez, incluindo o Super Saiyajin 4 como tentativa de combate. Não mudaria o resultado, mas mudaria completamente a lógica da história.

Seria o tipo de correção que não depende de grandes reescritas, apenas de decisões inteligentes. Pequenos ajustes que alinham o passado com o presente, sem quebrar o que já foi construído.