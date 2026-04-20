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"Beijo elétrico" será lançado hoje com contos sobre adolescência

Novo livro da escritora Maria Amélia Elói reúne 15 contos ambientados em escolas públicas do Distrito Federal.

Lançamento do livro
Lançamento do livro "Beijo elétrico" - (crédito: Divulgação)

Hoje, a partir das 18h, a escritora brasiliense Maria Amélia Elói lança o Bar Beirute da 109 Sul o livro Beijo elétrico. A proposta do livro é convidar o leitor a refletir sobre os desafios e vivências da juventude, a partir de histórias que dialogam diretamente com o cotidiano escolar.

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Ambientado em regiões administrativas do Distrito Federal, a obra busca aproximar a literatura de contextos sociais que conectam território, identidade e pertencimento. Com uma narrativa que transita entre realidade e ficção, o livro mergulha em temas presentes na vida de muitos jovens, como saúde emocional, bullying, desigualdade social, solidão e relações afetivas. As histórias exploram sentimentos, conflitos e experiências construídas no ambiente escolar, revelando nuances da adolescência.

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A ideia do livro surgiu a partir de um interesse antigo da autora de dialogar com o público presente na narrativa. “Já publiquei livros direcionados ao público adulto e ao público infantil. Há um tempo queria publicar um livro com foco na adolescência, essa fase tão delicada e complexa da vida. E, como as interações dos adolescentes nas escolas são muito significativas, procurei ambientar a maior parte das histórias do livro em salas de aula, misturando realidade e ficção”, conta Maria. 

Além do lançamento, o projeto também prevê ações em escolas públicas do DF, como rodas de conversas sobre o livro, ação que a autora acredita ser um momento importante entre ela, alunos e professores. 


Serviço

Lançamento do livro Beijo elétrico

Hoje, no Bar Beirute (109 Sul), a partir das 18h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/04/2026 15:12 / atualizado em 20/04/2026 15:12
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