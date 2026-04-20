"Beijo elétrico" será lançado hoje com contos sobre adolescência

Hoje, a partir das 18h, a escritora brasiliense Maria Amélia Elói lança o Bar Beirute da 109 Sul o livro Beijo elétrico. A proposta do livro é convidar o leitor a refletir sobre os desafios e vivências da juventude, a partir de histórias que dialogam diretamente com o cotidiano escolar.

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Ambientado em regiões administrativas do Distrito Federal, a obra busca aproximar a literatura de contextos sociais que conectam território, identidade e pertencimento. Com uma narrativa que transita entre realidade e ficção, o livro mergulha em temas presentes na vida de muitos jovens, como saúde emocional, bullying, desigualdade social, solidão e relações afetivas. As histórias exploram sentimentos, conflitos e experiências construídas no ambiente escolar, revelando nuances da adolescência.

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A ideia do livro surgiu a partir de um interesse antigo da autora de dialogar com o público presente na narrativa. “Já publiquei livros direcionados ao público adulto e ao público infantil. Há um tempo queria publicar um livro com foco na adolescência, essa fase tão delicada e complexa da vida. E, como as interações dos adolescentes nas escolas são muito significativas, procurei ambientar a maior parte das histórias do livro em salas de aula, misturando realidade e ficção”, conta Maria.

Além do lançamento, o projeto também prevê ações em escolas públicas do DF, como rodas de conversas sobre o livro, ação que a autora acredita ser um momento importante entre ela, alunos e professores.





Serviço

Lançamento do livro Beijo elétrico

Hoje, no Bar Beirute (109 Sul), a partir das 18h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.