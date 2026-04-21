Scooby-Doo: elenco da série live-action da Netflix se reúne em foto - (crédito: Observatorio do Cinema)

Foi divulgado uma imagem do elenco da série live-action de Scooby-Doo, que será produzida pela Netflix.

A foto reúne os atores McKenna Grace (Daphne), Tanner Hagen (Salsicha), Maxwell Jenkins (Fred) e Abby Ryder Forston (Velma).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira abaixo:

Scooby-Doo: Quem é quem no elenco da série live-action da Netflix

Tudo sobre a série de Scooby-Doo

Criada por Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, dupla responsável por Cowboy Bebop, a série será baseada nos personagens clássicos da Hanna-Barbera e funcionará como uma história de origem da Mistério S.A., mostrando como o grupo se conheceu e resolveu o primeiro caso que deu início à parceria.

Mckenna Grace vive Daphne, Maxwell Jenkins (Perdidos no Espaço) interpreta Fred Jones, Tanner Hagen (Lawmen: Bass Reeves) é o Norville Salsicha Rogers e Abby Ryder Fortson (Crescendo Juntas) faz Velma.

O projeto terá oito episódios e é produzido pela Berlanti Productions em parceria com a Warner Bros. Television e a Midnight Radio.

A série ainda não tem título oficial nem data de estreia confirmada.

O post Scooby-Doo: Elenco da série live-action da Netflix se reúne em foto apareceu primeiro em Observatório do Cinema.