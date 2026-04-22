Orquestra Pizindim celebra o dia do choro com pré-lançamento de disco

A Orquestra Pizindim surgiu em 2023, quando o saxofonista Bruno Patrício teve acesso a uma coleção de arranjos de Pixinguinha que há muito não eram tocados nem gravados. Ele juntou alguns amigos, criou uma pequena orquestra de 13 pessoas e fez um show com repertório montado com base nas partituras, cedidas pelo Instituto Moreira Salles (IMS). Agora, é hora de um registro mais duradouro e é para celebrar o projeto de um álbum, cujo lançamento deve se dar no segundo semestre, que a orquestra sobe ao palco do Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música de Brasília, na sexta-feira (24/4).

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O pré-lançamento de O pulo do sapo reúne um repertório com arranjos originais de Pixinguinha feitos nos anos 1950, sendo que pelo menos uma faixa é inédita, nunca chegou a ser gravada, e outra conta com apenas uma gravação, realizada em 1950 com Jacob do Bandolim no disco Pixinguinha e sua banda. As canções Tem um desejo e Só tu não sentes, uma valsa melancólica, são composições do pianista Fernando Costa, contemporâneo de Ernesto Nazareth e para quem Pixinguinha fez os arranjos. "Esses arranjos são do disco Pixinguinha e sua banda, que tem uma orquestra com a formação que é a formação da Pizindim, que surgiu a partir dessas partituras", explica Bruno, que conta com recursos de um edital do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) para o projeto.

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No show de sexta-feira, as canções serão cantadas pela brasiliense Ana Reis e haverá uma homenagem ao cavaquinista Evandro Barcellos, morto há 10 anos e pioneiro do choro em Brasília. A apresentação também celebra os três anos do nascimento da Pizindim e o Dia Nacional do Choro. "E também estamos gravando um repertório autoral a partir desses arranjos", explica Bruno. "Eu mesmo fiz os arranjos tentando manter essa mesma estética nas minhas composições."

Serviço



Orquestra Pizindim

Sexta-feira (24/4), às 20h, no Teatro Levino de Alcântara (Escola de Música de Brasília). Ingressos: R$ 60,

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