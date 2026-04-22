Spin-off de Stranger Things é o grande destaque de lançamento da semana

A nova animação se passa em 1985, período situado entre a segunda e a terceira temporadas da história original. - (crédito: divulgação)

O universo de Stranger Things ganha uma nova produção na próxima quinta-feira (23/4), com a estreia da temporada de Stranger Things: Histórias de 85 na Netflix. O spin-off, apresentado em formato de animação e com 10 episódios, marca o primeiro derivado oficial da franquia após o encerramento da série original, em dezembro de 2025.

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Lançada em 2016, a produção conquistou audiência ao combinar suspense, ficção científica e elementos sobrenaturais, acompanhando um grupo de adolescentes diante de ameaças vindas de outra dimensão. Mesmo após o desfecho da trama principal, a expansão do universo já era esperada, diante do impacto da série.

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A nova animação se passa em 1985, período situado entre a segunda e a terceira temporadas da história original. A narrativa apresenta acontecimentos paralelos, com a participação de personagens já conhecidos e a introdução de novos nomes, como Nikki. A trama envolve um novo mistério paranormal que volta a ameaçar a cidade fictícia de Hawkins durante o inverno.

Com elementos de aventura, terror e ficção científica, o spin-off aposta em uma estética inspirada em animações clássicas dos anos 1980, mantendo a atmosfera sombria que caracteriza a franquia. A proposta é explorar novas possibilidades narrativas sem interferir diretamente nos eventos centrais da série principal.

A produção tem Eric Robles como showrunner e conta com a participação dos criadores originais, os irmãos Duffer. Segundo Robles, a equipe optou por desenvolver novas abordagens para as criaturas e conflitos, criando caminhos próprios dentro do mesmo universo.

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Antes do lançamento oficial, a Netflix divulgou os primeiros minutos da animação em seu perfil na rede social X, como forma de antecipar o conteúdo ao público.

Veja:

attention nerds! SNEAK PEEK: the first six minutes of Tales From '85 are here! pic.twitter.com/FIM3j2Q49S — stranger things (@Stranger_Things) April 21, 2026

O elenco de vozes reúne nomes como Brooklyn Davey Norstedt, Jolie Hoang-Rappaport, Luca Diaz, Ej Williams, Braxton Quinney, Ben Plessala e Brett Gipson.