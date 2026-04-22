Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas após assumir novo relacionamento

Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta última terça-feira (21), e respondeu as críticas que passou a receber desde que assumiu um novo relacionamento, apenas três meses após a morte da esposa.

Através do vídeo publicado no Instagram, ele rebateu as acusações que circulam na internet e confirma ter processado pessoas que fizeram afirmações falsas publicamente.

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"O silêncio fala muito e eu sei. A Isabel me ensinou muito sobre isso, mas eu cansei de ficar calado", disse. "O luto não gera emprego, o luto não espera obrigações, o luto não espera a dor diminuir. Ele não espera a gente trocar a fralda dos nossos filhos. Eu jamais iria querer que a Isabel me deixasse tão cedo, mas ela me preparou para isso", explicou Lucas Borbas.

Na sequência, Lucas negou querer lucrar com a morte de Isabel Veloso. "Esta foto é de 2023. Aqui estou eu e ela na academia, sem fama nenhuma, sem crítica nenhuma. Ela tinha 17 anos, 2.000 seguidores, e a gente estava no primeiro mês de namoro. Não vou me justificar, eu vou apresentar provas", declarou.

Ainda no vídeo, o viúvo classificou de "golpe baixo" as acusações de traição durante a internação de Isabel. "Usaram curtidas em foto para fundamentar que eu estava traindo a Isabel enquanto ela estava internada. Eu posso entrar no perfil de qualquer um hoje, curtir fotos lá de 2015 e ser usado como fofoca. A intenção de denegrir a minha imagem e a história que eu tive com a Isabel é muito clara. O que eu faço hoje não invalida o que eu fiz antes por ela", disse.

Ao longo do vídeo, Lucas destacou o bordão que ficou marcado na trajetória de esposa. "A Isabel me ensinou a engolir o luto enquanto eu ainda vivia com ela. O bordão dela não morreu: respire por mim o que eu não pude respirar, viva por mim o que eu não pude viver. Deixem a Isabel descansar. Lembrem-se dela pelo legado e pelas coisas boas que ela deixou. Façam o bem e jamais um mal através do nome dela", pontuou.

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O texto Viúvo de Isabel Veloso responde críticas após assumir novo relacionamento foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.