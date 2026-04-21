"Três Graças" ganha shows especiais no Rio e em São Paulo com Belo e Xamã

Colegas de elenco de Três Graças, os artistas Belo e Xamã se apresentam juntos em um show inédito no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao lado de Péricles (RJ) e Negra Li (SP) — que integra a trilha sonora da novela com a música de abertura, Clareou —, a dupla comanda a Turnê Três Graças, evento promovido pela TV Globo, que contará com participações de Sophie Charlotte (Gerluce), Alana Cabral (Joèlly), Pedro Novaes (Leonardo) e Gabriela Medvedovsky (Juquinha).

Os shows comandados pelos intérpretes dos personagens Misael e Bagdá ocorrerão em 7 de maio no Rio, no Qualistage (Barra da Tijuca), às 21h, e em 15 de maio, no Vibra São Paulo, às 22h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os ingressos podem ser adquiridos aqui.

Inspirado no universo da novela criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, o espetáculo propõe uma experiência imersiva que conecta música e dramaturgia. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, responsável também pela novela, com direção de Rodrigo Nascimento.

Último capítulo

Em São Paulo, antes do show, o público poderá acompanhar a exibição do último capítulo da trama das 21h em um telão montado no local, transformando a noite em uma experiência coletiva. O projeto também dará origem a um especial musical exibido na programação da TV Globo no mesmo dia.