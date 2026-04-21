Lidi Lisboa revela motivo de ter desistido de mudança na carreira

Lidi Lisboa revela motivo de ter desistido de mudança drástica na carreira após 25 anos: "Uma confusão" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Lidi Lisboa abriu o jogo sobre sua carreira atualmente. A atriz, que pode ser vista na novela Paraíso (2009), atualmente em reprise no Globoplay Novelas, comentou acerca dos trabalhos recentes.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, que está afastada do formato há cinco anos, quando integrou o elenco de Gênesis (2021), da Record, admitiu sentir falta do formato.

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"Eu adoro fazer novela. É uma rotina pesada, mas muito gostosa. Você se dedica àquele projeto, e ele fica para sempre no imaginário das pessoas. Já fiz drama, comédia, infantil Agora falta eu fazer uma protagonista na Globo. Estou galgando isso", afirmou Lidi Lisboa, sugestiva.

A atriz explicou, ainda, a mudança no seu nome artístico para Liddi Rafaela, adotado no final do ano passado, e que, poucos meses depois, no entanto, ela revela que se arrependeu e que manteve Lidi Lisboa.

"Os astros me disseram que Lidi Lisboa dava tudo errado, então mudei para Liddi Rafaela. Mas ninguém me reconhecia. Com 25 anos de carreira, fica difícil mudar assim. Então, decidi voltar a ser Lidi Lisboa mesmo. Meu Instagram ainda está como Liddi Rafaela, mas vou arrumar. É uma confusão de atriz, atormentada (risos)", pontuou.

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