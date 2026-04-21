O Massacre da Serra Elétrica: Reboot da A24 contrata diretor - (crédito: Observatorio do Cinema)

A A24 definiu o diretor do novo O Massacre da Serra Elétrica. Segundo a Variety, o cineasta Curry Barker foi escolhido para comandar o reboot do clássico de terror.

O projeto é descrito como uma reimaginação do filme original de 1974, criado por Tobe Hooper e Kim Henkel. Detalhes sobre a nova abordagem do personagem Leatherface ainda não foram divulgados.

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O filme faz parte de uma expansão da franquia, que também inclui uma série de TV em desenvolvimento com Glen Powell e Dan Cohen, além do diretor JT Mollner (Desconhecidos, The Long Walk).

Barker vive momento de ascensão em Hollywood. Seu filme de terror Obsessão, sobre um homem cujo desejo pelo amor de uma amiga acaba se tornando mortal, será lançado em 21 de maio no Brasil, após destaque em festivais.

Atualmente, ele também trabalha em Anything But Ghosts, produção da Blumhouse sobre dois investigadores paranormais fraudulentos que são forçados a enfrentar fantasmas reais, em que atua como diretor, roteirista e protagonista.

Lançado em 1974, O Massacre da Serra Elétrica foi escrito por Kim Henkel e dirigido por Tobe Hooper, tornando-se um marco do cinema de terror.

Desde então, a franquia ganhou mais oito filmes, incluindo O Massacre da Serra Elétrica 2, de 1986, e O Retorno do Massacre da Serra Elétrica, de 1995, além de livros, quadrinhos e três videogames baseados na propriedade intelectual.



