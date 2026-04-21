Morre Moya Brennan, referência da música celta, aos 73 anos

A cantora irlandesa Moya Brennan, conhecida mundialmente como a voz principal da banda Clannad, morreu aos 73 anos. Em nota, a família afirmou que a artista morreu em paz, “cercada por seus entes queridos”. As informações são da rede britânica BBC.
Nascida na região de Gaoth Dobhair, área de forte tradição cultural e linguística irlandesa, Brennan construiu uma carreira marcada pela valorização da música folclórica celta. Ao longo de décadas, gravou cerca de 25 álbuns e vendeu milhões de cópias em todo o mundo, consolidando-se como uma das principais vozes do gênero.
O reconhecimento internacional veio com o Clannad, grupo familiar fundado em 1970, que mais tarde passou a contar também com a cantora Enya, irmã mais nova de Moya. A banda ganhou projeção global com trilhas marcantes, como o tema da série Harry's Game, ambientada na Irlanda do Norte durante o período conhecido como The Troubles, além da música-tema da produção Robin of Sherwood.
Paralelamente ao sucesso com o grupo, Moya também trilhou uma carreira solo consistente. Seu primeiro álbum individual, Máire, foi lançado em 1992 e abriu caminho para novos projetos que expandiram sua influência para além da música tradicional.
Ao longo da trajetória, colaborou com artistas de diferentes estilos, como Mick Jagger, Paul Young e Bono, que chegou a descrever sua voz como “uma das maiores que o ouvido humano já experimentou”. Em 2011, a artista foi premiada com um Emmy pelo documentário Music of Ireland, produzido em parceria com a emissora pública americana PBS.