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Big Brother Brasil

BBB 26: Em discurso final, Tadeu Schmidt fala sobre lealdade e luto

Edição 2026 do reality terminou nesta quarta (22), com Ana Paula Renault campeã

Brasiliense estará no comando da atração - (crédito: João Cotta/ TV Globo)
Brasiliense estará no comando da atração - (crédito: João Cotta/ TV Globo)

Durante a final do Big Brother Brasil 26, nesta quarta-feira (22/4) o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso emocionante em que ressaltou a personalidade da campeã e vice do reality. "A maior dupla da história dos finalistas", afirmou sobre Ana Paula Renault e Milena, as duas finalistas do programa. 

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"Foi a mais linda história de descoberta pessoal que essa casa já viu", declarou. "Viver em paz é aqui fora, aí dentro é treta!". Tadeu apontou que as duas participantes deram uma verdadeira aulas para os futuros brothers e celebrou a amizade e a tragetória de Milena e Ana Paula ao anunciar o resultado final. 

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Ana Paula Renault foi a grande vencedora com 76,94% dos votos. Milena ficou em segundo lugar com 17,29%.

Juliano Floss foi o terceiro colocado desta edição, com 6,7% dos votos. Tadeu destacou a lealdade do participante e o apoio dado durante o luto de Ana Paula Renault pela morte do pai. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/04/2026 00:33
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