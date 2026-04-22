Favorita desde o primeiro dia, Ana Paula Renault vence o BBB 26 com 76,94%

O Brasil parou na noite desta terça-feira (21/4) para assistir ao desfecho de uma das edições mais frenéticas da história do Big Brother Brasil. Em uma final marcada pela emoção e pelo sentimento de justiça histórica, Ana Paula Renault foi anunciada por Tadeu Schmidt como a grande vencedora do BBB 26, com 76,94 % da preferência do público. Com isso, levará uma bolada de R$ 5.708.712,00.
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A mineira, que detinha o favoritismo absoluto das redes sociais desde o primeiro dia, superou a competitividade de Milena, que ficou com o segundo lugar (17,29%), e a carisma de Juliano Floss que garantiu a terceira colocação (6,07%).
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"Jamais haverá uma dupla igual Tia Milena e Ana Paula", disse Tadeu ao anunciar campeã.
A vitória de Ana Paula encerra um ciclo de redenção. Ao cruzar a porta de saída como campeã, a jornalista não leva apenas o prêmio milionário, mas a confirmação de que sua personalidade "ame-a ou deixe-a" finalmente encontrou o timing perfeito com o público brasileiro.
De férias com os exs
O grande diferencial desta temporada foi a estratégia da direção em trazer veteranos icônicos de edições passadas. A presença de figuras que já conheciam as engrenagens do jogo elevou o nível de competitividade. Ana Paula Renault, o nome mais aguardado desde o anúncio do elenco, não decepcionou. Se em 2016 sua jornada foi interrompida, em 2026 ela soube dosar a agressividade verbal com uma leitura de jogo impecável, tornando-se a peça central de todas as narrativas da casa.
Mas a temporada contou com o protagonismo de outros cinco ex-participantes. Alberto Cowboy, do BBB 7, considerado um dos maiores vilões da história do programa, retornou com sangue nos olhos, mantendo o posto conquistado 19 anos atrás e movimentando a produção. Ele formou com o bonitão Jonas Sulzbach, do BBB 12, e com a estrategista Sarah Andrade, do icônico BBB 21, a Trindade que deu as cartas do jogo nas primeiras semanas.
Do outro lado, Sol Vega (BBB 4) e Babu Santana (BBB 20) — os quartos colocados de suas edições originárias — também deram seus nomes, criando, cada um a seu modo, uma forte rivalidade com a colega veterana que se tornou a favorita da temporada. Em um embate com Ana Paula, Sol perdeu o controle e agrediu a rival, sendo sumariamente desclassificada nas primeiras semanas. Por sua vez, Babu teve altos e baixos — ora como mocinho, ora como vilão, terminando por assumir de vez essa face mais sombria, cravando sua eliminação sumária antes de chegar ao Top 10.
Camarote intenso
Já o grupo Camarote trouxe celebridades que não temeram o cancelamento. Aline Campos, Solange Couto e Edilson Capetinha não perderam as oportunidades de se posicionarem — e pagaram um preço alto por isso. Enquanto a famosa ex-Riscado foi a primeira eliminada (em um embate direto com a campeã e com a vice), o ex-jogador de futebol foi expulso por agressão e a eterna Dona Jura teve o recorde de rejeição do ano (94,17% dos votos para sair).
Logo na primeira semana, um baque: o ator Henri Castelli foi desclassificado do BBB 26 por questões de saúde ao sofrer duas convulsões seguidas durante a primeira prova de resistência.
Correndo por fora, Juliano Floss, o medalhista de bronze, enfrentou inicialmente a desconfiança do público, mas conquistou os espectadores ao mostrar um lado vulnerável e estratégico, fugindo do estereótipo de "apenas um tiktoker".
Anônimos de peso
O BBB 26 entra para a história do programa como "edição de colecionador". E deixa um enorme desafio para que a temporada de 2027 mantenha a régua lá no alto. As inscrições já foram abertas.
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