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Favorita desde o primeiro dia, Ana Paula Renault vence o BBB 26 com 76,94%

Em uma final marcada pela emoção e pelo sentimento de justiça histórica, a veterana Ana Paula Renault foi anunciada por Tadeu Schmidt como a grande vencedora do Big Brother Brasil 26. Milena e Juliano Floss completam o pódio da "edição de colecionador"

Final do BBB 26 - (crédito: Globo/Beatriz Damy)
Final do BBB 26 - (crédito: Globo/Beatriz Damy)

O Brasil parou na noite desta terça-feira (21/4) para assistir ao desfecho de uma das edições mais frenéticas da história do Big Brother Brasil. Em uma final marcada pela emoção e pelo sentimento de justiça histórica, Ana Paula Renault foi anunciada por Tadeu Schmidt como a grande vencedora do BBB 26, com 76,94 % da preferência do público. Com isso, levará uma bolada de R$ 5.708.712,00.

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A mineira, que detinha o favoritismo absoluto das redes sociais desde o primeiro dia, superou a competitividade de Milena, que ficou com o segundo lugar (17,29%), e a  carisma de Juliano Floss que garantiu a terceira colocação (6,07%).

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"Jamais haverá uma dupla igual Tia Milena e Ana Paula", disse Tadeu ao anunciar campeã.

Final do BBB 26
Tia Milena obteve 17,29% dos votos (foto: Globo/Beatriz Damy)

A vitória de Ana Paula encerra um ciclo de redenção. Ao cruzar a porta de saída como campeã, a jornalista não leva apenas o prêmio milionário, mas a confirmação de que sua personalidade "ame-a ou deixe-a" finalmente encontrou o timing perfeito com o público brasileiro.

De férias com os exs

O grande diferencial desta temporada foi a estratégia da direção em trazer veteranos icônicos de edições passadas. A presença de figuras que já conheciam as engrenagens do jogo elevou o nível de competitividade. Ana Paula Renault, o nome mais aguardado desde o anúncio do elenco, não decepcionou. Se em 2016 sua jornada foi interrompida, em 2026 ela soube dosar a agressividade verbal com uma leitura de jogo impecável, tornando-se a peça central de todas as narrativas da casa.

Mas a temporada contou com o protagonismo de outros cinco ex-participantes. Alberto Cowboy, do BBB 7, considerado um dos maiores vilões da história do programa, retornou com sangue nos olhos, mantendo o posto conquistado 19 anos atrás e movimentando a produção. Ele formou com o bonitão Jonas Sulzbach, do BBB 12, e com a estrategista Sarah Andrade, do icônico BBB 21, a Trindade que deu as cartas do jogo nas primeiras semanas.

Do outro lado, Sol Vega (BBB 4) e Babu Santana (BBB 20) — os quartos colocados de suas edições originárias — também deram seus nomes, criando, cada um a seu modo, uma forte rivalidade com a colega veterana que se tornou a favorita da temporada. Em um embate com Ana Paula, Sol perdeu o controle e agrediu a rival, sendo sumariamente desclassificada nas primeiras semanas. Por sua vez, Babu teve altos e baixos — ora como mocinho, ora como vilão, terminando por assumir de vez essa face mais sombria, cravando sua eliminação sumária antes de chegar ao Top 10.

Camarote intenso

Já o grupo Camarote trouxe celebridades que não temeram o cancelamento. Aline Campos, Solange Couto e Edilson Capetinha não perderam as oportunidades de se posicionarem — e pagaram um preço alto por isso. Enquanto a famosa ex-Riscado foi a primeira eliminada (em um embate direto com a campeã e com a vice), o ex-jogador de futebol foi expulso por agressão e a eterna Dona Jura teve o recorde de rejeição do ano (94,17% dos votos para sair).

Logo na primeira semana, um baque: o ator Henri Castelli foi desclassificado do BBB 26 por questões de saúde ao sofrer duas convulsões seguidas durante a primeira prova de resistência.

Correndo por fora, Juliano Floss, o medalhista de bronze, enfrentou inicialmente a desconfiança do público, mas conquistou os espectadores ao mostrar um lado vulnerável e estratégico, fugindo do estereótipo de "apenas um tiktoker".

Anônimos de peso

O BBB 26 entrou para a história como a edição da regionalidade, marcada por uma dinâmica inédita que trouxe representantes das cinco regiões do país direto da Casa de Vidro. Os 10 pioneiros escolhidos pelo público foram: Maxiane e Marcelo (Nordeste); Brígido e Marciele (Norte); Jordana e Paulo Augusto (Centro-Oeste); Marcel e Milena (Sudeste); e Pedro e Samira (Sul). Antes mesmo de entrar na casa mais vigiada do país, Marcel desistiu, abrindo vaga para o mineiro Breno entrar.
 
Na noite do primeiro domingo, o participante Pedro apertou o botão de desistência na sala logo após uma situação polêmica envolvendo a participante Jordana Morais na despensa da casa. A também pipoca relatou aos colegas que o colega a prensou na parede e tentou beijá-la à força. Minutos após a acusação ser ventilada entre os brothers, o vendedor apertou o botão e deixou o reality. Ele já vinha demonstrando comportamento instável e, em seu último Raio-X, afirmou sentir os efeitos extremos do confinamento emocional e físico. No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt confirmou a saída, ressaltando que nenhum participante tentou impedi-lo. 
 
Já a desclassificação de Paulo Augusto foi anunciada na noite de 30 de janeiro. Durante a manhã daquele dia, ao correr para atender o Big Fone, Paulo Augusto puxou e empurrou Jonas Sulzbach, fazendo com que ele caísse bruscamente no chão.
 
Fora da leva inicial garimpada pela dinâmica da Casa de Vidro, o grupo Pipoca ainda revelou fenômenos de popularidade como Chaiany, que quebrou recordes de seguidores e chegou a ser apontada como forte adversária de Ana Paula renault na preferência final do público; sua melhor amiga, Gabriela "Panquequinha"; Leandro Boneco, que chegou ao Top 4; e o polêmico Matheus, eliminado com rejeição logo na segunda semana. Os quatro foram os guerreiros sobreviventes de uma semana inteira de privações no temido Quarto Branco. 

O BBB 26 entra para a história do programa como "edição de colecionador". E deixa um enorme desafio para que a temporada de 2027 mantenha a régua lá no alto. As inscrições já foram abertas.

Saiba Mais

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    Final do BBB 26 Foto: Globo/Beatriz Damy
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    Final do BBB 26 Foto: Globo/Beatriz Damy
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Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 22/04/2026 00:28 / atualizado em 22/04/2026 01:06
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