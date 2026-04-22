bbb 26

Favorita desde o primeiro dia, Ana Paula Renault vence o BBB 26 com 76,94% Em uma final marcada pela emoção e pelo sentimento de justiça histórica, a veterana Ana Paula Renault foi anunciada por Tadeu Schmidt como a grande vencedora do Big Brother Brasil 26. Milena e Juliano Floss completam o pódio da "edição de colecionador"