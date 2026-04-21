BBB 26: confira os cinco momentos mais marcantes desta edição

A edição deste ano do Big Brother Brasil rendeu grandes momentos. Foram memes e bordões que caíram nas graças dos telespectadores. Com a temporada chegando ao fim, nesta terça-feira (21/4), vamos relembrar os episódios mais marcantes do BBB 2026.
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1- Bom dia!: Milena tenta acordar Jonas Sulzbach. "Acorda líder."
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2- ‘Bridgerton’: Chaiany erra o nome de Brígido em votação e chama o participante pelo nome de série de streaming
3- Panquequinha: Gabriela prepara receita, viraliza e ganha até música sobre a "panquequinha de banana"
4- 'Se toca, Babu!': Sol Vega rebate Babu durante discussão e cria meme
5- ‘World, hold on!’: Ana Paula Renault dá show na pista de dança ao som de Bob Sinclair, ganhando reconhecimento do próprio dj.
Menções honrosas:
- Samira chora após Jonas negar vodka a ela em festa
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Impactada: Jordana se surpreende com retorno de Breno em paredão falso
Saiba Mais
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