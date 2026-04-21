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Big Brother Brasil

BBB 26: confira os cinco momentos mais marcantes desta edição

Público fez a festa com os memes protagonizados pelos participantes

Temporada do reality chega ao fim nesta terça-feira (21/4) - (crédito: TV Globo)
Temporada do reality chega ao fim nesta terça-feira (21/4) - (crédito: TV Globo)

A edição deste ano do Big Brother Brasil rendeu grandes momentos. Foram memes e bordões que caíram nas graças dos telespectadores. Com a temporada chegando ao fim, nesta terça-feira (21/4), vamos relembrar os episódios mais marcantes do BBB 2026. 

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1- Bom dia!: Milena tenta acordar Jonas Sulzbach. "Acorda líder."

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2- ‘Bridgerton’: Chaiany erra o nome de Brígido em votação e chama o participante pelo nome de série de streaming

 

Chaiany, sem querer, faz propaganda de série do Netflix
Chaiany, sem querer, faz propaganda de série do Netflix (foto: Reprodução/Globo)

3- Panquequinha: Gabriela prepara receita, viraliza e ganha até música sobre a "panquequinha de banana"

4- 'Se toca, Babu!': Sol Vega rebate Babu durante discussão e cria meme 

 

5- ‘World, hold on!’: Ana Paula Renault dá show na pista de dança ao som de Bob Sinclair, ganhando reconhecimento do próprio dj. 

Menções honrosas: 

  • Samira chora após Jonas negar vodka a ela em festa

  • Impactada: Jordana se surpreende com retorno de Breno em paredão falso

 

Saiba Mais

  • Milena acorda líder no quarto
    Milena acorda líder no quarto Foto: Reprodução/Globo
  • Chaiany, sem querer, faz propaganda de série do Netflix
    Chaiany, sem querer, faz propaganda de série do Netflix Foto: Reprodução/Globo
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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/04/2026 23:05
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