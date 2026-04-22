Temporada do BBB 26 registra números históricos no streaming e na televisão

O reality também estabeleceu o maior consumo da história do Globoplay - (crédito: Observatorio da TV)





O Big Brother Brasil 26 terminou na terça-feira (21) registrando marcas históricas. A final consagrou Ana Paula Renault campeã e bateu recorde de audiência no Globoplay e ampliou o público tanto na TV aberta quanto na TV paga.

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Segundo informações da emissora, o reality alcançou uma média diária de 26,3 milhões de espectadores, somando Globo, Multishow e plataformas digitais. Apenas na televisão aberta, mais de 150 milhões de brasileiros acompanharam a edição ao longo dos 100 dias de exibição número que representa mais da metade da população do país.

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Na TV aberta, houve um crescimento de 6% em relação ao BBB 25, com média de 17 pontos no Painel Nacional de Televisão (PNT). Já o Multishow manteve a liderança entre os canais pagos, registrando aumento de 89% na audiência jovem, especialmente entre telespectadores de 18 a 24 anos.

O reality também estabeleceu o maior consumo da história do Globoplay, com alta de 74% em consumo e 36% em alcance na comparação com o ano anterior.