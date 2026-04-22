Fora da Copa, Luis Roberto é escalado para dramaturgia do Globoplay

Narrador esportivo terá sua voz utilizada em Jogada de Risco, série de Cauã Reymond, que estreará na plataforma de streaming - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Luis Roberto, que ficou fora da equipe de transmissão da Copa do Mundo deste ano, em decorrência de um afastamento para cuidar da saúde, foi escalado para um projeto inédito produzido pelo Globoplay, em junho.

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Segundo informações do jornal O Globo, o narrador esportivo terá sua voz utilizada em Jogada de Risco, série de Cauã Reymond, que estreará na plataforma de streaming. Ele gravou narrações de partidas de jogadores de futebol agenciados por Maurício, personagem do ator.

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Para a série, apenas a voz de Luis Roberto será utilizada. Os comentaristas Caio Ribeiro, Grafite e Júnior aparecerão em imagens. Os três surgirão num programa esportivo fictício onde trabalha a jornalista Regiane, vivida por Maria Bopp.

Em tempo, Luis Roberto foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical no início deste mês de abril e já está em tratamento. Apesar dos cuidados, foi decidido o jornalista não será escalado para as atividades durante a Copa do Mundo deste ano.