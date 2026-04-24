Eduardo Sterblitch é escalado para viver protagonista de novela do Globoplay

Eduardo Sterblitch foi escalado para o elenco de Paraíso Perdido, próxima novela original que será produzida pelo Globoplay, ainda sem previsão de estreia.
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Segundo informações do jornal O Globo, o ator interpretará um dos protagonistas da trama criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, e que será uma livre adaptação de peças de Nelson Rodrigues (1912-1980).
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Na novela, Eduardo Sterblitch viverá Peixoto, personagem de Bonitinha, mas Ordinária (1962), que se envolve com a própria cunhada, cuja peça retrata a hipocrisia da alta sociedade carioca. Além disto, a narrativa buscará retratar o crescimento do movimento conservador no Brasil.
Em tempo, o ator e humorista havia sido convidado para o elenco de Quem Ama Cuida, nova novela das nove, que estreia no próximo dia 18 de maio, no lugar de Três Graças, mas acabou optando por não participar.
O texto Eduardo Sterblitch é escalado para viver protagonista de nova novela do Globoplay foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.