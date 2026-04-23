Record divulga detalhes do novo reality 'Casa do Patrão'; confira

A logo oficial do programa 'Casa do Patrão' - (crédito: Reprodução/ Instagram / @recordoficial)

A Record TV divulgou nesta quinta-feira (23/4), detalhes de Casa do Patrão, reality show inédito que estreia no dia 27 de abril. A parceria com o Disney+ terá apresentação de Leandro Hassum e vai ao ar diariamente na emissora às 22h30.

O programa é apresentado pela emissora como "o novo reality do Boninho" - o diretor, ex-TV Globo, ajudou a consolidar o formato no Brasil ao comandar o Big Brother Brasil por 24 edições, e desenvolveu o projeto de Casa do Patrão.

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Ao todo, 18 participantes estarão confinados para uma competição que Boninho define como "experiência". A turma será dividida ao meio, em duas diferentes casas, uma ao lado da outra.

Como vai funcionar a dinâmica?

O Patrão, o líder da semana, vai escolher os participantes que levará com ele para a Casa do Patrão, mais espaçosa e luxuosa.

Quem ficar fora da turma vai para a Casa do Trampo, menor, mais modesta e sem equipamentos eletrônicos. Eles terão que cumprir tarefas para o patrão da semana.

Os dois grupos se encontrarão na Casa de Convivência, um espaço neutro. Eles também vão conviver na área externa da casa, que tem piscina e academia.

Um interfone ligará as duas casas 24 horas por dia. O Patrão poderá, por exemplo, pedir um sanduíche para a Casa do Trampo, espaço onde cada participante terá funções específicas, como cozinhar, lavar louça ou servir.

Situações criadas para provocar

Boninho acredita que isso trará "pimenta" à competição "Sou apaixonado por reality. Minha ideia é ter mais diversão, dividir a turma ao meio. É para provocar mesmo", diz o diretor.

Hassum diz que o formato vai mostrar ao público o que é ser patrão e como lidar com hierarquia. "Na outra semana, o participante do trampo poderá ser o patrão, e vice-versa."

Com participantes anônimos, escolhidos nas cinco regiões dos País, o reality, de acordo com Hassum, vai evitar "personagens". "São pessoas do povo. Gosto de trabalhar para esse público, como se estivesse na sala de casa das pessoas".

Há, entre os escolhidos, uma vendedora ambulante, motoboy, marido de aluguel, capitã da PM, motorista de aplicativo e massoterapeuta.

Boninho eliminou, logo de cara, a figura dos ADMs, profissionais de redes sociais que administram os perfis dos participantes - e, muitas vezes, puxam votações ou causam intrigas. Com isso, ele acredita em um jogo mais equilibrado.

O diretor também avisou que vai reativar seu perfil no X para se comunicar com os fãs do novo programa.

Como será a dinâmica do programa dia a dia?

Os participantes entram com uma quantia em dinheiro - ainda não anunciada. Quem for eliminado deixa 90% do que ganhou ao longo do jogo para o patrão, o que soma para o prêmio final.

Um deles ficará apenas 4 dias na casa. A primeira Prova do Patrão já ocorre na segunda-feira (27/4), e a eliminação será na quinta-feira - e esse será o dia fixo para eliminação. O público votará para salvar seu participante preferido.

A partir disso, a programação será dessa forma:

Sábado: Prova do Patrão e a divisão das casas.

Domingo: Festa

Segunda-feira: Tô Fora. Um dos participantes da Casa do Trampo terá a chance de migrar para a Casa do Patrão.

Terça-feira: Tá na Reta, quando três participantes serão indicados para a berlinda: um pelo patrão, outro também do grupo do Patrão, e o terceiro da Casa do Trampo.

Quarta-feira: Festa

Quinta-feira: A Eliminação, quando um participante deixará o programa.

Casa do Patrão será exibida diariamente na Record. A transmissão começa na segunda-feira (27/4), ao meio-dia, pelo Disney+, plataforma que transmitirá o reality 24 horas por dia.