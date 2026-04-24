Tadeu Schmidt desabafa sobre cansaço extremo após fim do BBB 26

Tadeu surpreendeu ao dizer que o esgotamento só apareceu depois que todos os compromissos profissionais chegaram ao fim - (crédito: Reprodução/instagram )

O fim do Big Brother Brasil 26 trouxe mais do que a sensação de missão cumprida para Tadeu Schmidt. Poucos dias após a grande final, o jornalista e apresentador do programa revelou estar enfrentando um cansaço intenso, algo que, segundo ele, não havia sentido durante toda a temporada.

Em um desabafo publicado nas redes sociais, o apresentador surpreendeu ao dizer que o esgotamento só apareceu depois que todos os compromissos profissionais chegaram ao fim. O relato chamou atenção pela sinceridade e pelo contexto emocional vivido por Tadeu nos últimos dias do programa.

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Em vídeo publicado no Instagram, Tadeu explicou que o corpo parece ter "desligado" apenas após o encerramento oficial da rotina intensa do reality.

"Impressionante como é o corpo da gente, né? Eu tô sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento nesses mais de 100 dias de BBB", disse.

O apresentador contou que, mesmo dormindo mais do que o habitual, acordou ainda mais cansado. Para ele, a sensação é de que o organismo aguardou o fim da maratona para, só então, reagir.

"Parece que o corpo falou assim: Agora acabou a batalha. Todo aquele cansaço que eu não senti antes? agora veio."

Rotina intensa e desgaste acumulado

Durante mais de três meses, Tadeu esteve à frente de uma agenda intensa, que incluiu apresentações ao vivo, gravações, compromissos com patrocinadores e eventos ligados ao programa.

Segundo o próprio apresentador, a sequência de responsabilidades não deu espaço para que o cansaço fosse sentido ao longo do caminho, o que tornou o impacto ainda mais forte após o fim da temporada.

Ele ainda brincou sobre voltar a hábitos simples, como descansar durante o dia: "Vou almoçar e dormir depois. Não lembro a última vez que fiz isso."

Luto marcou a reta final do reality

Além do desgaste profissional, Tadeu enfrentou um momento pessoal delicado durante a reta final do programa: a morte do irmão, Oscar Schmidt, aos 68 anos.

Ícone do basquete brasileiro, Oscar faleceu poucos dias antes da final do reality. Mesmo diante da perda, o apresentador decidiu seguir à frente do comando do programa e abriu uma das edições com uma homenagem emocionante.

A decisão de continuar trabalhando, mesmo em meio ao luto, ajuda a dimensionar o nível de entrega e pressão emocional enfrentados por Tadeu nesse período.

Apoio do público e ex-participantes

Após o desabafo, Tadeu recebeu uma série de mensagens de apoio nas redes sociais, incluindo comentários de ex-participantes do reality e fãs do programa. Maxiane, por exemplo, disse "Fica bem tá? Estarei orando muito por você". Já Jonas Sulzbach destacou o empenho do apresentador: "Impressionante mesmo. Tu foi gigante."

Além de Jonas, outros internautas elogiaram sua postura durante a temporada e a forma como conduziu o programa mesmo em um momento pessoal difícil.

Agora, com o fim do BBB 26 e sem compromissos imediatos ligados ao reality, Tadeu Schmidt deve aproveitar um período de descanso para recuperar as energias.