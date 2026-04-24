Expo Favela Innovation Brasília 2026 divulga programação completa

No sábado (25/4) e no domingo (26/4), a Expo Favela Innovation Brasília 2026 ocupa o Sesc Ceilândia com um evento de empreendedorismo que conta com uma programação diversa e une painéis temáticos, convidados de referência nacional, atrações musicais, iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo, geração de negócios, educação e capacitação nas periferias. A entrada é gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla.

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Ao ampliar a acessibilidade, integração sóciocultural e economia circular, o evento se consolida como uma das principais vitrines de negócios, cultura e inovação vindos das favelas e territórios periféricos do DF. As diversas atividades promovem conexões e têm por objetivo fortalecer a economia criativa ao gerar negócios reais entre empreendedores das periferias.

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Além das mesas e atrações culturais, o público contará com o Espaço Gamer, poderá visitar o Camelódromo, espaço dedicado à exposição e comercialização de marcas e produtos locais, afirmando o intuito central da Expo Favela Innovation. A praça de alimentação também integra a experiência, com opções gastronômicas diversas que representam a riqueza culinária dos territórios periféricos.

Bruno Kesseler, presidente da Central Única das Favelas do DF (Cufa-DF), afirma que a expectativa para esta edição é alta. “A Expo Favela vem se consolidando como uma plataforma concreta de oportunidades para empreendedores das periferias, conectando ideias, talentos e investidores”, conta.

A realização do evento é da Cufa-DF, do Projeto SA e conta com o apoio do Sesc e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF). Para conferir a programação completa do evento, acesse: https://df.expofavela.com.br/.





Serviço

Expo Favela Innovation Brasília 2026

No sábado (25/4) e no domingo (26/4), a partir das 12h, no Sesc Ceilândia. Entrada gratuita mediante ingressos retirados no Sympla.