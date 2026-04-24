Dupla Kasino se apresenta com Filhos de Guetta neste sábado (25/4)

A programação deste sábado (25/4), no Birosca, aposta em nostalgia. A partir das 22h, a dupla de música eletrônica Kasino, sucesso no início dos anos 2000, apresenta repertório que atravessa gerações na festa Summer Electro Beats, que também terá Filhos de Guetta. Os ingressos custam R$ 30.

Ao Correio, a dupla afirmou que as expectativas para a apresentação são as melhores possíveis. “A cidade tem uma energia única e um público que vive intensamente a música eletrônica, o que torna cada apresentação especial. Os fãs sempre pediram demais um show em Brasilia e estar com o Kasino pela primeira vez em DF e sentir essa conexão ao vivo é algo que motiva muito a gente."

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Para eles, o cenário da música eletrônica no Brasil vive um "momento interessante", com mais diversidade de estilos e novos artistas trazendo propostas autênticas. Ao mesmo tempo, "existe um resgate forte de sonoridades dos anos 2000, que fazem parte da essência do Kasino e continuam conectando diferentes gerações”, afirmam.

Com o crescimento da música eletrônica no Brasil, o país se torna cada vez mais consumidor do estilo e também exportador de artistas, afirma a dupla. E completam festivais mais estruturados e um público cada vez mais engajado, o ambiente se torna ideal para projetos como o nosso evoluírem e se reinventarem, sem perder a identidade.





Serviço:

Kasino neste sábado (25/4), a partir das 22h, no Birosca (Conic). Ingressos custam R$ 30.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel