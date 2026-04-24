Espetáculo da série infantil 'Bluey' chega ao Teatro Unip

O espetáculo Bluey Ao Vivo — Diversão em Família! chega a Brasília com quatro sessões, neste sábado (25/4) e no domingo (26/4), no Teatro Unip. As apresentações serão realizadas às 15h e às 18h e os ingressos custam a partir de R$25, à venda no site Sympla. Crianças de até 2 anos têm entrada franca, desde que permaneçam no colo dos responsáveis durante a peça.

No espetáculo, Bluey, com ajuda da família, transforma cada cômodo da casa em palco de brincadeiras. Bluey Ao Vivo — Diversão em Família! traz reflexões sobre a importância da união, convivência em família e a alegria de brincar. O show tem elenco formado por 14 atores e bailarinos e traz músicas da série e os dubladores brasileiros do desenho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Porão do Rock anuncia novo local de shows para a edição de 2026

O espetáculo, desenvolvido especialmente para a América Latina, é fruto de uma parceria entre BBC Studios, Lotus Global e Turbilhão de Ideias. A série infantil australiana Bluey, no ar desde 2018, segue a história de uma família da raça Blue Heeler, que transforma brincadeiras em jogos imprevisíveis e que envolvem todo o bairro.

Leia também: Seu Estrelo traz mestres de Pernambuco para o Centro de Invenção Cultural

Serviço

Bluey Ao Vivo – Diversão em Família!

Neste sábado (25/4) e domingo (26/4), às 15h e 18h, no Teatro Unip (Campus da Universidade Unip, 913 Sul). Ingressos a partir de R$25, à venda no site Sympla; entrada franca para crianças de até 2 anos.