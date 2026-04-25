Milton Hatoum toma posse como imortal da Academia Brasileira de Letras

Obra do autor ultrapassou mais de meio milhão de exemplares vendidos e é aclamada pela crítica - (crédito: Reprodução André Feltes)

O escritor Milton Hatoum tomou posse oficialmente da cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras (ABL), na sexta-feira (24/4). Conhecido por obras como Relatos de um certo oriente (1989) e Dois irmãos (2000), ele é o primeiro amazonense a se tornar um imortal da ABL.

Na cerimônia, Hatoum foi recebido pela escritora e acadêmica Ana Maria Machado. “Milton Hatoum oferece uma análise sutil, cheia de camadas inteligentes, sofisticadas e corajosas, relacionando pontos distintos, numa argumentação bem informada que ilumina nuances até então impensadas pelo entrevistador. Não foge do tema. Mas se recusa a ser porta-voz não nomeado de estereótipos alheios”, declarou.

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O presidente da ABL, Merval Pereira, também saudou o novo imortal da Academia.“O maior escritor brasileiro vivo é um romancista de primeira ordem”, afirmou.

Durante o discurso na cerimônia, Hatoum cita antigos ocupantes da cadeira 6, como Barbosa Lima Sobrinho e Raymundo Faoro, além de outros artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Racionais MC’s e Ailton Krenak.

“Essas e outras obras ampliam o horizonte da nossa consciência e percepção em relação aos brasileiros, que há séculos têm sido excluídos de uma ansiada modernidade que ainda hoje só contempla uma parte da população”, afirma.

Os livros de Milton Hatoum tiveram repercussão internacional e renderam prêmios - como o Prêmio Jabuti, por Cinzas do norte (2005) - e até uma adaptação: Dois Irmãos se tornou minissérie exibida pela TV Globo, em 2017. A obra do romancista ultrapassou mais de meio milhão de exemplares vendidos e é aclamada pela crítica.

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Agora, o autor faz parte do grupo de 40 imortais da ABL, instituição de maior referência na cultura brasileira, que reúne nomes como Paulo Coelho, José Sarney, Fernanda Montenegro e Lygia Fagundes Telles.



