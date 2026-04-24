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'Battlefield' vai virar filme com presença de Michael B. Jordan

Projeto busca levar franquia de jogos de guerra para o cinema

Battlefield vai virar filme com Michael B. Jordan e diretor de Missão Impossível - (crédito: Observatorio do Cinema)
Battlefield vai virar filme com Michael B. Jordan e diretor de Missão Impossível - (crédito: Observatorio do Cinema)

A adaptação de Battlefield para o cinema começou a avançar e já conta com nomes de peso. Michael B. Jordan está ligado ao projeto como protagonista e produtor, enquanto Christopher McQuarrie (franquia Missão Impossível) assume roteiro, direção e produção.

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O longa está sendo desenvolvido com participação da Electronic Arts e já foi apresentado a estúdios e plataformas como Apple e Sony, que demonstraram interesse. A prioridade, no entanto, é lançar o filme nos cinemas.

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Ainda em fase inicial, o projeto aposta em ação com foco em combate militar e estratégias de guerra. Os detalhes da história seguem em segredo, mas o personagem de Jordan deve ser central.

A produção promete ser de alto custo, tanto pelos nomes envolvidos quanto pelos direitos da franquia. Criada em 2002, Battlefield se tornou uma das principais séries de jogos de tiro, com títulos ambientados em diferentes épocas.

O jogo mais recente, lançado em 2025, foi um dos maiores sucessos da franquia e superou Call of Duty em vendas no ano, reforçando o potencial da marca para o cinema.

O post Battlefield vai virar filme com Michael B. Jordan e diretor de Missão Impossível apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

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Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 24/04/2026 17:56
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