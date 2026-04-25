The White Lotus: Helena Bonham Carter deixa elenco da 4ª temporada

The White Lotus teve uma baixa importante durante o início das gravações da 4ª temporada. Helena Bonham Carter deixou o elenco e seu papel será reformulado.

Segundo informações do Deadline, a saída aconteceu após ajustes criativos no personagem, que não teria funcionado como planejado durante as primeiras semanas de filmagem. O papel era considerado central para a nova temporada e agora será reescrito antes de um novo nome ser escolhido.

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Em comunicado, a HBO explicou a decisão:"Com as filmagens da 4ª temporada de The White Lotus recém-iniciadas, ficou claro que o personagem criado por Mike White para Helena Bonham Carter não estava funcionando como previsto no set. O papel foi repensado, está sendo reescrito e será escalado novamente nas próximas semanas. A HBO, os produtores e Mike White lamentam não poder trabalhar com ela, mas seguem fãs da atriz e esperam colaborar em outro projeto no futuro".

A nova temporada da série criada por Mike White está sendo filmada na França e terá ambientação na Riviera Francesa, com história ligada ao Festival de Cannes.

Tudo sobre The White Lotus

The White Lotus acompanha hóspedes e funcionários de resorts de luxo da rede fictícia The White Lotus. A trama expõe conflitos, contradições e segredos que vêm à tona durante as estadias. Cada temporada se desenrola em um cenário distinto, trazendo novos personagens e mistérios, geralmente culminando em um assassinato revelado apenas no desfecho da história.

Assim como nas temporadas anteriores, que mostraram americanos ricos passando férias em resorts paradisíacos e interagindo com personagens locais, a 4ª temporada provavelmente contará com talentos franceses ao lado de atores americanos.

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O elenco da temporada inclui Vincent Cassel, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Chris Messina, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig e Nadia Tereszkiewicz.

Também participam Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.

A nova temporada ainda não tem data de estreia divulgada. As três temporadas de The White Lotus estão disponíveis na HBO Max.



