Michael Jackson enfrenta novo processo por abuso sexual após estreia de filme

Michael Jackson enfrenta novo processo por abuso sexual após estreia de seu filme - (crédito: Observatorio do Cinema)

Na semana de estreia do filme Michael, a família Cascio entrou com uma ação judicial contra Michael Jackson acusando o artista de abuso sexual. A informação foi divulgada pelo The New York Times.

Os Cascio, que se apresentavam como segunda família do cantor, afirmam agora que mentiram por décadas ao defender sua inocência. Em entrevistas passadas, os irmãos negavam qualquer conduta imprópria. Hoje, dizem que todos foram vítimas de abuso, com episódios ocorrendo em locais como o rancho Neverland e durante turnês.

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Segundo o processo, as acusações incluem uso de drogas, álcool e manipulação psicológica. Os autores também afirmam que o cantor utilizava presentes e códigos para encobrir os abusos, que teriam começado quando ainda eram crianças.

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Família diz que negou abusos por anos

De acordo com o jornal, os irmãos já haviam relatado os abusos ao espólio do artista anos antes da ação. Um acordo teria sido firmado, prevendo pagamentos de cerca de US$ 16 milhões ao longo de cinco anos. Na visão do espólio, isso ajudaria a conter alegações falsas.

Os pagamentos teriam sido interrompidos em 2025, o que levou ao rompimento das negociações e à abertura do processo.

A família também aponta que o documentário Deixando Neverland foi decisivo para que eles revissem o passado e buscassem a Justiça.

O caso reacende o debate sobre o legado do cantor, enquanto o filme Michael chega aos cinemas focando na trajetória do artista até 1988, antes das primeiras denúncias se tornarem públicas.

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Tudo sobre Michael

A sinopse oficial do filme diz: Michael levará ao público um retrato fascinante e honesto do homem brilhante, porém complicado, que se tornou o Rei do Pop. O filme apresenta seus triunfos e tragédias em uma escala épica e cinematográfica – desde seu lado humano e suas lutas pessoais até seu inegável gênio criativo, exemplificado por suas performances mais icônicas. Como nunca antes, o público terá uma visão interna de um dos artistas mais influentes e pioneiros que o mundo já conheceu.

Jaafar Jackson é sobrinho de Michael Jackson e vive o cantor no filme; Juliano Krue Valdi faz a versão de 9 anos de Jackson; Colman Domingo interpreta Joe Jackson, o pai de Michael; Nia Long vive Katherine Jackson, a matriarca da família Jackson; e Miles Teller é John Branca, o primeiro advogado de Jackson e que cuidou da carreira do Rei do Pop.

O estúdio precisou dividir o longa em duas partes, devido ao corte original ter mais de três horas e meia de duração e a questões legais envolvendo um dos acusadores de Jackson. Um acordo judicial com o espólio do cantor impedia que essa parte da história fosse dramatizada, forçando ajustes na estrutura narrativa do projeto.

John Logan, roteirista de Gladiador e O Aviador, escreveu o roteiro. Antoine Fuqua (Dia de Treinamento, O Protetor) assume a direção.

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