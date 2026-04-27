Paulo Mendes, de Três Graças, fala sobre namoro com neta de Betty Faria - (crédito: Reprodução/Instagram)





Paulo Mendes, que interpreta Raul, no ar na novela Três Graças, da Globo, abriu o coração sobre a vida pessoal. O ator atualmente vive um relacionamento com a atriz Valentina Daniel, e reagiu acerca do assunto.

Em entrevista ao jornal O Globo, o jovem artista comentou sobre o namoro com a neta do ator e diretor Daniel Filho e da atriz Betty Faria. "É um relacionamento recente, mas muito forte. É uma pessoa pela qual tenho muito carinho e muito amor. Estou realmente apaixonado por ela", disse.

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"É muito privado"

Sincero, Paulo Mendes destacou, ainda, a discrição pelo qual mantém a relação amorosa atual diante dos holofotes. "É um relacionamento muito privado entre nós, mas estou amando", explicou.

"Estou no auge da minha felicidade e bem mais calmo do que estava antes. Ela até brincou que comprou na planta, já que me conheceu antes de eu cortar o cabelo", brincou o ator de Três Graças.

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