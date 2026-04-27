



Anderson Neiff se pronunciou após receber alta do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ao ter sido submetido a uma cirurgia em decorrência de um tiro que recebeu na altura do ombro durante a madrugada deste último domingo (26/4).

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, o artista de brega funk relembrou o momento em que foi baleado, mostrando o estado do veículo em que se encontrava.

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"Parecia um murro nas minhas costas"

Quando eles começaram a alvejar a van, ele deu o primeiro tiro atrás da van. Começou a disparar muito. No terceiro, eu me assustei. Foi o que bateu em mim. Parecia um murro, parecia um saco de cimento nas minhas costas. Aí eu caí pra frente, disse Anderson Neiff.

Nas rede sociais, o cantor contou que estava no hotel, e tranquilizou os milhares de seguidores: "Acabei de chegar no hotel. Passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso. Está tudo muito conturbado, mas vou fazer um vídeo explicando tudo. Estou feliz que a cirurgia deu muito certo. Tive apoio de todo mundo e dos meus fãs, que mandaram mensagens positivas. Deus colocou a mão e sou um milagre hoje", declarou.

O texto Anderson Neiff quebra o silêncio após realizar cirurgia ao ser baleado: Parecia um murro nas minhas costas foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.