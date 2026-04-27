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Ana Castela revela planos de se aposentar dos palcos em breve

Cantora diz que pretende parar de cantar em dois anos para cuidar da fazenda

Ana Castela revela planos de se aposentar dos palcos em breve - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Ana Castela revela planos de se aposentar dos palcos em breve - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ana Castela surpreendeu o público ao revelar que possui alguns planos traçados para a vida profissional daqui a alguns anos.

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Durante participação no programa Altas Horas, da Globo, exibido no último sábado (25/4), a cantora confessou que já faz planos para uma aposentadoria precoce dos palcos logo em breve.

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"Eu vou parar"

Na ocasião, o apresentador Serginho Groisman sugeriu que a cantora criasse um Museu Ana Castela para exibir seus figurinos e pedestais personalizados. A ‘Boiadeira’, por sua vez, declarou seus para os próximos anos: Boa ideia. É que eu vou parar daqui dois anos, vou ser fazendeira, afirmou.

O comunicador, então, questionou a decisão de Ana Castela: Que história é essa?. Uai, vou cuidar da fazenda com meu pai. Aí eu lanço umas musiquinhas, explicou a artista. Em tempo, ela possui propriedades voltadas à criação de gado em Sete Quedas (MS) e um rancho em Londrina (PR).

Ana Castela, que também pode ser vista na novela Coração Acelerado, da Globo, chegou a brincar com a ideia de uma turnê de despedida: A gente trabalha por uns quatro meses, para dez, pontuou.

O texto Ana Castela revela planos de se aposentar dos palcos em breve: Eu vou parar foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 27/04/2026 08:49
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