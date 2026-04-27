Ana Castela revela planos de se aposentar dos palcos em breve - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ana Castela surpreendeu o público ao revelar que possui alguns planos traçados para a vida profissional daqui a alguns anos.

Durante participação no programa Altas Horas, da Globo, exibido no último sábado (25/4), a cantora confessou que já faz planos para uma aposentadoria precoce dos palcos logo em breve.

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"Eu vou parar"

Na ocasião, o apresentador Serginho Groisman sugeriu que a cantora criasse um Museu Ana Castela para exibir seus figurinos e pedestais personalizados. A ‘Boiadeira’, por sua vez, declarou seus para os próximos anos: Boa ideia. É que eu vou parar daqui dois anos, vou ser fazendeira, afirmou.

O comunicador, então, questionou a decisão de Ana Castela: Que história é essa?. Uai, vou cuidar da fazenda com meu pai. Aí eu lanço umas musiquinhas, explicou a artista. Em tempo, ela possui propriedades voltadas à criação de gado em Sete Quedas (MS) e um rancho em Londrina (PR).

Ana Castela, que também pode ser vista na novela Coração Acelerado, da Globo, chegou a brincar com a ideia de uma turnê de despedida: A gente trabalha por uns quatro meses, para dez, pontuou.

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