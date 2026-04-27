Novo exclusivo do PS5, Saros é uma das grandes apostas de 2026

Desafiador, intenso e intrigante, Saros é uma das grandes apostas da Playstation em 2026. - (crédito: Divulgação/Sony PlayStation)

Na maioria dos jogos, morrer em momentos de alta tensão é uma frustração. Tentar pular de uma estrutura para outra e falhar pode irritar muitos jogadores, além de trazer a vontade de deixar o jogo de lado. Não é o que acontece em Sarcos, novo jogo exclusivo para PlayStation 5, da Housemarque. No novo projeto, a morte faz parte do jogo e só é possível prosseguir nos pedaços da história a partir das falhas do personagem.

No planeta Carcosa, três expedições humanas falharam na tentativa de colonizar o planeta, rico em Lucenita, uma fonte energética muito potente. Contudo, nenhuma deu certo e os tripulantes das missões desapareceram ou enlouqueceram no processo de exploração de Carcosa.

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A corporação Soltari é a responsável por esse processo e o personagem principal do jogo é Arjun Devraj, parte da quarta expedição. Sem saber exatamente o paradeiro ou o que aconteceu com as outras equipes, é trabalho de Arjun desvendar essa trama e lidar com os perigos e mistérios de Carcosa.

Jogabilidade

Em terceira pessoa, Saros, com certeza, não se enquadra na categoria de um jogo fácil. Com crescimento de dificuldade em cada etapa, os controles do jogo são complexos, com diferentes resultados dependendo da forma com que cada comando é utilizado. A cada avanço no jogo, novos inimigos aparecem e para quem gosta de sair explodindo tudo que vê pela frente, o jogo é uma ótima opção.

Arjun explora o mapa e deve chegar em pontos específicos para desbloquear novos pedaços da história. O personagem encontra no caminho novas armas e novos recursos para aprimorar a armadura e fortalecer suas armas.

O jogo tem dificuldade média mas com jogabilidade ótima (foto: Divulgação)

Retornos necessários

Em Saros, cada fim é um recomeço. A cada morte de Arjun, ele retorna à base principal e o mapa se altera, quando o jogador decide reiniciar a missão. Similar ao jogo Returnal, da mesma companhia, Sarcos traz o mesmo recurso de quando uma missão falha, o personagem descobre um pouco mais sobre o que o planeta possui e o que aconteceu com os colegas da outra expedição.

Diferente de Returnal - Título anterior da Housemarque - que cada vez retornar ao início é necessário percorrer o mesmo caminho, em Saros, o mapa é diferente, tornando cada recomeço muito mais interessante para o jogador. O novo jogo também traz uma história muito mais intrigante do que Returnal e com muito mais mistério, sem deixar a jogatina monótona.

A cada morte, o jogador retorna a base principal. (foto: Divulgação)

Vale a pena?

Desafiador, intenso e intrigante, Saros é uma das grandes apostas da Playstation em 2026. Com narrativa que deixa o jogador imerso, belíssimos visuais e tiro, porrada e bomba, o jogo é uma ótima opção para quem quer ficar horas na frente do console, sem cansar, e com novidades a cada etapa.

Nota: 9/10

Saros chega em 30 de abril exclusivamente para o PlayStation 5.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela PlayStation Brasil.





