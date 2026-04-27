"Os Padrinhos Mágicos": Com quem Timmy se casa?

O criador de Os Padrinhos Mágicos, Butch Hartman, finalmente confirmou com quem Timmy Turner termina na série animada. A revelação encerra uma dúvida que acompanhava fãs da série há mais de duas décadas.
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Em um vídeo recente, Hartman explicou o destino do personagem no futuro da história. Ao longo dos anos, a série levantou possibilidades sobre quem seria a parceira de Timmy, incluindo Chloe Carmichael, Trixie Tang e Tootie.
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No vídeo, o criador descartou Chloe e Trixie e confirmou que Timmy se casa com Tootie, irmã mais nova de Vicky.
O mistério existe desde o episódio Channel Chasers, da 4ª temporada, que mostrou um salto no tempo em que Timmy aparece adulto e com dois filhos, Tommy e Tammy. Na ocasião, a identidade da mãe não foi revelada, o que gerou teorias entre os fãs.
Apesar de Os Padrinhos Mágicos nunca ter confirmado o casal, as pistas ao longo da história já indicavam essa possibilidade. Tootie sempre demonstrou interesse por Timmy e esteve ao lado dele em vários momentos.
Com a confirmação de Hartman, o desfecho do personagem ganha contexto oficial após mais de 20 anos de especulação.
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