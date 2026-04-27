Bonner recebe 33 estatuetas no Troféu Imprensa e dá "boa noite" no SBT

O jornalista William Bonner foi um dos grandes destaques da 56ª edição do Troféu Imprensa 2026, exibida nesse domingo (26/4). O ex-âncora do Jornal Nacional recebeu 33 estatuetas acumuladas ao longo da carreira.

A quantidade impressionou até os apresentadores. “É surreal”, comentou Patricia Abravanel. “Quero ver você botar no Fusca agora pra levar embora”, brincou Celso Portiolli.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

William Bonner dando o seu 'Boa Noite' e recebendo suas 33 estatuetas pela sua carreira e pelo "Jornal Nacional". Até hoje não tinha levado porque a Globo não o liberava. TRINTA E TRÊS. #TroféuImprensa pic.twitter.com/c8sibmAkRR — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 27, 2026

Visivelmente emocionado, Bonner destacou a importância do prêmio e relembrou Silvio Santos (1930-2024), responsável por popularizar a premiação na televisão brasileira. “O Troféu Imprensa faz a gente se lembrar do seu pai, celebrando esse momento, valorizando os talentos aqui premiados. É óbvio que eu estou extremamente emocionado, mas eu vou me controlar”, disse a Patrícia, encerrando a participação com o tradicional “boa noite”, que marcou décadas da carreira do jornalista.

Reconhecimento a uma trajetória no telejornalismo

Bonner recebeu os troféus referentes aos 29 anos em que esteve à frente do principal telejornal do país. Esta foi a primeira vez que a TV Globo liberou grandes nomes para participarem da premiação do SBT, o que possibilitou a entrega simbólica das estatuetas acumuladas ao longo dos anos.

Durante o discurso, o jornalista ressaltou que o reconhecimento vai além de sua atuação individual. “Posso falar em nome de uma equipe que tem um compromisso de sangue com a profissão, com o nosso país e com a nossa democracia. Essas pessoas devem estar muito orgulhosas”, afirmou.

Ele também fez questão de dividir o mérito com os bastidores da produção. “Esse prêmio é para todos. Um telejornal como esse é feito por centenas de profissionais em cada canto do país e também fora dele”, completou.

Ele ainda apontou que, após deixar a bancada do Jornal Nacional, percebeu um aumento nas manifestações do público. “Notei que aumentaram as demonstrações de carinho publicamente. A partir do momento que não estou mais todas as noites em casa, bate uma nostalgia”, disse.

O jornalista também explicou os motivos que o levaram a deixar o comando do telejornal. Segundo ele, a decisão foi amadurecida ao longo de anos e influenciada por questões pessoais, como a mudança dos filhos para o exterior.

“Virar um ‘avatar’ não é fácil e é cansativo. Tenho que marcar férias, há regras. Quando meus filhos foram morar fora, isso mudou a perspectiva das coisas”, afirmou.

Apesar da longa trajetória, Bonner garantiu que não sente saudade da bancada e destacou que saída também envolveu a preparação de sucessores para funções estratégicas dentro do jornalismo da emissora.