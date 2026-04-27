"A Casa do Dragão": 3ª temporada ganha data de estreia e trailer

A Casa do Dragão se passa aproximadamente 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones e retrata a queda da Casa Targaryen - (crédito: Observatorio do Cinema)

A HBO divulgou nesta segunda-feira (27) a data de estreia da da 3ª temporada A Casa do Dragão. Os novos episódios chegam a HBO e HBO Max em 21 de junho.

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Além disso, foi divulgado um novo e brutal trailer da nova temporada. Confira o vídeo, com áudio em português, no final da página.

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Tudo sobre A Casa do Dragão

A Casa do Dragão se passa aproximadamente 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones e retrata a queda da Casa Targaryen. É o segundo derivado da série original, lançado antes do terceiro spin-off, O Cavaleiro dos Sete Reinos.

Situada em uma época em que a linhagem Targaryen ainda ocupa o Trono de Ferro e a lembrança do último dragão ainda não se perdeu na memória dos vivos, grandes destinos, inimigos poderosos e aventuras perigosas aguardam esses amigos improváveis e incomparáveis, diz a sinopse oficial.

A Casa do Dragão retorna com novos episódios na HBO e a HBO Max em junho. A série já foi renovada para a 4ª temporada, que será a última da série.

Trailer: