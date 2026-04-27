Django e Zorro terão crossover em filme da Sony - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Sony Pictures está desenvolvendo um filme que vai unir dois personagens famosos: Django e Zorro. O roteiro ficará a cargo de Brian Helgeland, vencedor do Oscar por Los Angeles: Cidade Proibida. As informações são do Deadline.

O projeto é baseado na HQ Django/Zorro, lançada em 2014 e coescrita por Quentin Tarantino e Matt Wagner. A história funciona como uma continuação do universo de Django Livre, filme dirigido por Tarantino em 2012.

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Apesar de não dirigir o novo longa, Tarantino apoia a produção. O filme ainda está em fase inicial de desenvolvimento e deve seguir os eventos da HQ.

Na trama original, Django continua atuando como caçador de recompensas e acaba cruzando caminho com Don Diego de la Vega, o Zorro clássico. A parceria entre os dois se torna central na história.

Nos cinemas, o protagonista Django no filme Django Livre (2012) foi interpretado por Jamie Foxx. Por sua vez, Zorro foi interpretado por Anthony Hopkins e Antonio Banderas em versões anteriores. Até o momento, o novo filme não tem elenco confirmado nem previsão de estreia.

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