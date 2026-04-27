Marvel revela novo Wolverine e escolha surpreende fãs

A Marvel Comics revelou quem será o novo Wolverine nos quadrinhos. A mudança acontece na edição Wolverine #23, que coloca Treinador, também conhecido como Anthony Masters, no lugar de Logan.

A informação foi confirmada junto à capa oficial e à sinopse da edição: "Ataque de poder! O que é pior do que Logan lutando com as garras destruídas e poderes mutantes reduzidos? Seus inimigos com esses mesmos poderes! E o Treinador está trazendo dor ao Wolverine, justamente quando ele mais está vulnerável!"

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Quem é o novo Wolverine

Criado nos anos 1980, Treinador é um mercenário conhecido por sua habilidade de copiar qualquer movimento que observa. Com reflexos fotográficos, ele se tornou um dos lutadores mais perigosos do universo Marvel.

Ao longo de sua trajetória, o personagem também teve ligação com a S.H.I.E.L.D., passando por experimentos que ampliaram suas habilidades, mas afetaram sua memória. Isso o levou a seguir carreira como mercenário, consolidando sua reputação.

A nova fase coloca Treinador em confronto direto com Wolverine, enquanto assume temporariamente suas habilidades. A mudança acontece em meio a um momento crítico para os mutantes, que se preparam para uma nova guerra em histórias futuras.