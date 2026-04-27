'Stranger Things': Netflix tenta corrigir final polêmico com série derivada

A Netflix lançou Stranger Things: Histórias de 85, série animada derivada de Stranger Things que se passa entre a 2ª e a 3ª temporada. Com dez episódios liberados, a produção traz o grupo de volta a Hawkins, com novos monstros e a introdução da personagem Nikki.

Além de funcionar como uma história paralela, o maior impacto do spin-off está em como ele revisita a trajetória de Eleven e ajuda a dar mais sentido ao final polêmico da série principal.

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Relação com Hopper ajuda a entender o desfecho

Stranger Things: Histórias de 85 aprofunda a dinâmica entre Eleven e Hopper, mostrando os dois vivendo isolados em uma cabana em 1985. O personagem mantém seu comportamento protetor, com regras rígidas e preocupação constante com a segurança da jovem.

Ao mesmo tempo, Eleven tenta viver uma vida mais próxima do normal, interagindo com os amigos e enfrentando novas ameaças. A série destaca que, diferente dos outros, ela nunca consegue relaxar completamente, já que está sempre em risco por causa de seus poderes e do passado com o laboratório.

Esse contraste reforça uma ideia central: Eleven nunca teve uma vida comum e dificilmente conseguiria manter uma rotina como a dos amigos.

Com isso, Stranger Things: Histórias de 85 acaba dando mais lógica ao final da 5ª temporada. Seja qual for a interpretação – morte ou afastamento -, o spin-off sugere que o destino da personagem já estava sendo construído desde antes.

Momentos simples, como suas primeiras experiências com comida ou conversas sobre não ser normal, reforçam essa diferença em relação ao restante do grupo. A série mostra que, apesar dos laços, ela sempre esteve em um caminho separado.

Ao expandir esses elementos, Stranger Things: Histórias de 85 não muda o final original, mas oferece uma nova leitura. Para parte do público, isso ajuda a entender melhor a decisão tomada na conclusão da história.

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