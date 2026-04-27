Sesi Lab abre para visitação noturna a partir desta terça-feira (28/4)

A partir deste mês, o museu de arte, ciência e tecnologia Sesi Lab inaugura visitação noturna. As sessões especiais serão realizadas na última terça-feira de cada mês, e começam nesta terça (28/4). Os ingressos custam R$ 10 (meia), com entrada permitida até 21h.

A proposta é que pessoas com compromissos durante o dia possam explorar o museu em horário alternativo. No processo de implementação, estudantes de educação de jovens e adultos (EJA) e de universidades participaram de visitas. Com a estrutura pronta para receber esses grupos, a equipe do Sesi Lab decidiu ampliar a experiência ao público em geral.

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O museu reúne 100 aparatos interativos. Também está em cartaz, até 24 de maio, a Ocupação Palavra Cantada, que reconta a história de 30 anos da dupla musical infantil. As próximas sessões especiais serão nos dias 26 de maio, 30 de junho, 25 de agosto, 29 de setembro, 27 de outubro e 24 de novembro.

Serviço

Visitação noturna no Sesi Lab, terça-feira (28/4), até 22h. Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).